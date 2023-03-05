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الدوري الإسباني: برشلونة المنقوص يعود لسكة الانتصارات على حساب فالنسيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 09:06 مساء
الدوري الإسباني: برشلونة المنقوص يعود لسكة الانتصارات على حساب فالنسيا
لاعب برشلونة رافينيا يحتفل بهدفه في مرمى فالنسيا بالدوري الإسباني، 5 مارس 2023. (الإنترنت)
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عاد برشلونة بعشرة لاعبين إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فالنسيا بهدف نظيف الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين، وعزز صدارته.

وسجل البرازيلي رافينيا هدف النادي الكاتالوني في الدقيقة 15 ورفع رصيده إلى 62 نقطة بفارق 10 موقتًا عن ريال مدريد الذي يحل لاحقًا على ريال بيتيس الخامس في الترتيب، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ولعب برشلونة نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين إثر طرد المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو لخطأ على المهاجم هوغو دورو المنفرد، علمًا أن المدرب تشافي هيرنانديز تابع المباراة من المدرجات بسبب الإيقاف.

برشلونة المنقوص من لاعبيه
وخاض «الكاتالوني» المباراة بغياب العديد من النجوم بسبب الإصابة أبرزهم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تعرض لإصابة خلال الخسارة المفاجئة ضد ألميريا الأسبوع الماضي أبعدته عن الكلاسيكو، إلى جانب الإسباني بيدري والفرنسي عثمان ديمبيلي، فيما غاب غافي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وسيطر برشلونة الطامح إلى تحقيق الثنائية المحلية بعد خروجه قاريًا من دوري الأبطال ثم الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي، استحواذًا لكنه لم يخلق فرصة محققة إلى حين افتتاح النتيجة.

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