تشلسي وبنفيكا أول المتأهلين لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

حجز فريقا تشلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي أول مقعدين في دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّيا على كلوب بروج البلجيكي وبوروسيا دورتموند الألماني على التوالي.

بنفيكا يؤكد تفوقه على كلوب بروج

في المباراة الأولى، أكد بنفيكا تفوقه على ضيفه كلوب بروج بفوزٍ بخمسة أهداف مقابل هدف الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي من البطولة، بعدما فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين.

وافتتح رافا سيلفا التسجيل لبنفيكا في الدقيقة 38 ثم أضاف غونسالو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 45 قبل أن يعود المهاجم الدولي ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 57. ووفي الدقيقة 71 سجل جواو ماريو الهدف الرابع من ركلة جزاء، وتواصل مهرجان الأهداف لأصحاب الأرض عندما تمكن دافيد نيريس من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 78، الذي احتسبه الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو، وفي الدقيقة 88 تمكن كلوب بروج من تسجيل هدف الوحيد عن طريق بيورن ماير.

- مدرب تشيلسي: سعداء بوجود فيليكس معنا

تشلسي يستعيد شخصيته أمام بوروسيا دورتموند

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، انتزع تشلسي فوزًا ثمينًا على بوروسيا دورتموند، في إياب ثمن نهائي البطولة، بعدما تلقى هزيمة بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

جاء هدف الفريق الإنجليزي الأول عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة 43، وأضاف كاي هافرتز الهدف الثاني من نقطة الجزاء، بعدما أعادت تقنية الفار تنفيذ الركلة التي صوبها لاعب تشلسي في القائم.