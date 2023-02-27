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تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 01:19 صباحا
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (صور)
ألعاب أطفال ألقتها جماهير بشكتاش للأطفال المتضررين من الزلزال، الأحد 26 فبراير 2023 (تويتر)
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ألقى مشجعو فريق بشكتاش التركي، اليوم الخميس، مواد لمتضرري الزلزال، من بينها ألعاب أطفال، بملعب المباراة التي جمعت فريقهم ونظيره أنطاليا سبور، وذلك دعمًا للأطفال المتضريين من الزلزال.

وعند الدقيقة 4:17 دقيقة، فوجئ ملعب المباراة بإلقاء كمية ضخمة من ألعاب الأطفال بالملعب، وهو التوقيت نفسه للزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، وخلف دمارًا وخسائر بشرية ومادية هائلة.

وتوقفت المباراة عند الدقيقة الرابعة والثانية السابعة عشرة، وألقى المشجعون الألعاب على أرض الملعب للأطفال المتضررين من الزلزال، وجرى عرض رموز لوحات 11 مقاطعة على لوحة النتائج.

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ومن المقرر أن تذهب جميع الألعاب التي ألقتها الجماهير إلى الأطفال الذين تضرروا من الزلزال، وهي لافتة أثارت إعجاب رواد مواد التواصل الاجتماعي والمتابعين.

يذكر أن هذه اللافتة الطبية متشابهة مع عادة جماهير ريال بيتيس الإسباني الذين يلقون الألعاب في أعياد الميلاد لتقديمها إلى الأطفال الأيتام.

وقبل أسبوعين شهدت تركيا زلزالا بقوة 7.8 على مقياس ريختر، وتسبب في وفاة 50 ألف، وخلفا دمارا واسعا، وأعقبه مئات الهزة الارتدادية.

ألعاب أطفال ألقتها جماهير بشكتاش للأطفال المتضررين من الزلزال، الأحد 26 فبراير 2023 (تويتر)
ألعاب أطفال ألقتها جماهير بشكتاش للأطفال المتضررين من الزلزال، الأحد 26 فبراير 2023 (تويتر)
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