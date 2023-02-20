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سقوط لأتالانتا في صالح قطبي العاصمة روما ولاتسيو.. وإيموبيلي على لائحة الهدافين التاريخيين بـ191 هدفا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 12:35 مساء
سقوط لأتالانتا في صالح قطبي العاصمة روما ولاتسيو.. وإيموبيلي على لائحة الهدافين التاريخيين بـ191 هدفا
جانب من مباراة ليتشي وأتالانتا. (إنترنت)
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أسقط ليتشي مضيفه أتالانتا، الساعي إلى حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بالفوز عليه (2-1)، الأحد، من تسديدتيه الوحيدتين بين الخشبات الثلاث، وذلك في المرحلة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ما صب في صالح قطبي العاصمة روما ولاتسيو.

وكرر ليتشي فوزه على أتالانتا بعدما كان اسقطه ذهابا بالنتيجة ذاتها، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد فريق المدرب جان بييرو غاسبيريني عند 41 نقطة بعد أسبوع على إسقاطه لاتسيو في العاصمة (2-صفر).

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وتراجع أتالانتا من المركز الخامس إلى السادس لصالح لاتسيو بالذات بعد فوز الأخير على مضيفه ساليرنيتانا بهدفي تشيرو إيموبيلي ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف هذا الموسم، وبات ثامنا على لائحة الهدافين التاريخيين للدوري بـ191 هدفا بفارق كبير عن المتصدر سيلفيو بيولا (274).

وتأتي الخسارة السادسة هذا الموسم لأتالانتا قبل مواجهته النارية السبت المقبل مع ميلان حامل اللقب الذي فاز السبت على مونتسا (1-صفر). وبات روما ثالثا بفارق الأهداف عن ميلان ونقطتين أمام جاره لاتسيو وأربع أمام أتالانتا بفوزه على ضيفه فيرونا بهدف وحيد سجله النرويغي أولا سولباكين في الدقيقة 45 بعد تمريرة من ليوناردو سبيناتسولا.

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