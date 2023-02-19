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ليلة سعيدة لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي رغم فارق الـ15 نقطة مع نابولي المتصدر (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 02:53 مساء
ليلة سعيدة لإنتر ميلان في الدوري الإيطالي رغم فارق الـ15 نقطة مع نابولي المتصدر (صور)
جانب من مواجهة إنتر ميلان و أودينيزي. (إنترنت)
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فاز إنتر ميلان (3-1) على ضيفه أودينيزي، ليمدد سجله الخالي من الهزيمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إلى أربع مباريات، ويبقى إنتر، صاحب المركز الثاني، الذي توقفت سلسلة من أربعة انتصارات متتالية له، الإثنين الماضي، بتعادله مع سامبدوريا دون أهداف، على بُعد 15 نقطة من المتصدر نابولي، بينما يتقدم بثلاث نقاط على غريمه ميلان صاحب المركز الثالث وحامل اللقب.

- 7 انتصارات تواليا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما

ومنح المهاجم روميلو لوكاكو التقدم لإنتر في الدقيقة 20، عندما أعاد تنفيذ ركلة جزاء تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها، عقب مراجعة طويلة بعد مخالفة ضد دينزل دمفريس، ويعد الهدف هو الثاني للوكاكو (29 عاما) في الدوري هذا الموسم، بعد 6 أشهر من هدفه أمام ليتشي في أغسطس الماضي.

وأدرك لاعب الوسط ساندي لوفريتش التعادل لأودينيزي من أول تسديدة للفريق الزائر على المرمى، وسجل لاعب الوسط هنريخ مخيتاريان من لمسة واحدة قبل 17 دقيقة من نهاية اللقاء، بعد تمريرة فيدريكو دي ماركو، وسدد البديل لأوتارو مارتينيز، الذي شارك بدلا من لوكاكو، فوق رأس الحارس، لكن الكرة مرت فوق العارضة قبل أن يجعل النتيجة (3-1) في الدقيقة 89 بجهد فردي.

نجوم إنتر ميلان في تحية للجماهير. (إنترنت)
نجوم إنتر ميلان في تحية للجماهير. (إنترنت)
هنريخ مخيتاريان يحتفل بهدفه. (إنترنت)
هنريخ مخيتاريان يحتفل بهدفه. (إنترنت)
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