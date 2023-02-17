النصر السعودي يغري بوسكتس للانضمام لصفوفه

القاهرة - بوابة الوسط

قدم نادي النصر السعودي عرضًا محسنًا للاعب الوسط الإسباني سيرجيو بوسكتس، للانضمام لصفوفه الصيف المقبل ومجاورة النجم العالمي كرستيانو رونالدو.

وحاول النصر في أكثر من مناسبة تقديم عرض لبوسكتس، إلا أن الأخير لم يتخذ قراره بعد، بينما يملك إلى جانب عرض النصر، عرضًا آخر من الولايات المتحدة وتحديدًا نادي إنتر ميامي، إلى جانب كذلك عرضًا من برشلونة بالتجديد لعام إضافي مع خفض راتبه، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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ويأمل النصر في الحصول على خدمات متوسط ميدان برشلونة الصيف المقبل، بينما يقترب كذلك من لاعب خط وسط ريال مدريد لوكا مودرتش، من أجل الظفر بخدماته في فترة الانتقالات المقبلة.

الرغبة في الاستمرار

وصرح رئيس برشلونة الإسباني خوان لابورتا ومدربه تشافي هيرنانديز في وقت سابق، أنهما يأملان في بقاء كابتن الفريق سيرجيو بوسكتس ضمن صفوف الفريق للموسم الجديد، بيد أنهم أكدوا أن القرار النهائي يبقى في يد اللاعب.

وينتهي عقد بوسكتس مع برشلونة الصيف المقبل، ويحق له الانتقال مجانًا صوب أي فريق آخر، إلا أنه نفى اللعب في القارة الأوروبية لأي فريق غير «البلوغرانا»، احترامًا لناديه.