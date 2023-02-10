الأهلي المصري يسعى لنيل البرونزية الثالثة تواليا حينما يواجه فلامينغو البرازيلي

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى النادي الأهلي المصري وصيف بطل أفريقيا لحصد الميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية المقامة في المغرب، حينما يواجه بطل كونكاكاف نادي فلامينغو البرازيلي، ضمن مباراة تحديد المركز الثالث.

وتلقى الأهلي خسارة كبيرة في نصف نهائي البطولة على يد بطل أوروبا ريال مدريد برباعية مقابل هدف وحيد، ليتأهل الريال إلى نهائي البطولة ومقابلة الهلال السعودي.

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ويأمل الأهلي المصري في نيل الميدالية البرونزية للمرة الثالثة تواليا، بعد حصده المركز الأول أمام بالميراس البرازيلي من علامة الجزاء في نسخة 2020، قبل أن يعود ويخطفها في السنة التي تلتها من أمام الهلال السعودي برباعية نظيفة.

وهذه هي ثالث مشاركة تواليا لـ«الشياطين الحمر» في كأس العالم للأندية، وبالرغم من كونه ليس بطل أفريقيا، إذ خسر النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي، إلا أن استضافة المغرب للبطولة على أرضها، جعلت وصيف البطل يشارك.

وتأكد غياب متوسط ميدان الفريق عمرو السولية عن مواجهة الفريق البرازيلي، إذ يعاني اللاعب من شد عضلي إثر المجهود الكبير الذي بذله في المباراة أمام ريال مدريد.