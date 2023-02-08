كرواتيا تودع مدربها الأسطوري «بلاجيفيتش» قبل 48 ساعة من عيد ميلاده الـ88

القاهرة - بوابة الوسط

رحل المدرب الكرواتي الأسطوري ميروسلاف تشيرو بلاجيفيتش الذي قاد منتخب بلاده إلى المركز الثالث في مونديال 1998 في فرنسا، الأربعاء، قبل يومين من عيد ميلاده الـ88، حسب ما أعلنه الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، وكتب الاتحاد الكرواتي على حسابه في «تويتر»: «فقدت عائلة كرة القدم اليوم مدرب كل المدربين، اللقب الذي اشتهر به بلاجيفيتش في جميع أنحاء البلقان».

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وتوفي بلاجيفيتش بعد معركة طويلة مع مرض السرطان تم تشخيصه العام 2011، وولد بلاجيفيتش في البوسنة في العاشر من فبراير 1935، وقاد الكروات في سن الثالثة والستين إلى نصف نهائي مونديال 1998، حيث خسروا أمام البلد المضيف المتوج باللقب لاحقا (1-2)، قبل أن يفوزوا على هولندا بالنتيجة ذاتها في مباراة تحديد المركز الثالث، حسب «فرانس برس».

مشوار كبير من الإنجازات للمدرب الراحل

كان إنجازا كبيرا للبلد المستقل عن يوغوسلافيا منذ العام 1991، وجاء بعد ثلاثة أعوام فقط من نهاية الحرب (1991-1995) التي تسببت في مقتل نحو 20 ألف شخص، بعد مسيرته كلاعب في يوغوسلافيا السابقة وسويسرا، بدأ «تشيرو» مسيرته التدريبية العام 1968 في سويسرا، خصوصا على رأس الإدارة الفنية لنادي سيون، وقاده إلى الفوز بكأس سويسرا العام 1974.

كان أول لقب كبير له هو الفوز ببطولة يوغوسلافيا مع دينامو زغرب العام 1982 وهو ما جلب له شعبية كبيرة، كما درَّب في فرنسا نانت واليونان والصين وإيران وسلوفينيا والبوسنة، وكان مدربا لمنتخبات سويسرا وإيران والبوسنة والمنتخب الأولمبي الصيني.