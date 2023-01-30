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نابولي يواصل الزحف نحو لقب الدوري الإيطالي وسط تخبط مستمر لميلان ويوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 يناير 2023, 05:19 مساء
نابولي يواصل الزحف نحو لقب الدوري الإيطالي وسط تخبط مستمر لميلان ويوفنتوس
الأرجنتيني جيوفاني سيميوني يحتفل بتسجيله هدف الفوز لنابولي. (فرانس برس)
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خطا نابولي خطوة إضافية نحو تحقيق حلم إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990 والثالثة في تاريخه، وذلك بفوزه على ضيفه القوي روما (2-1)، الأحد، في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي الذي شهد المزيد من التخبط لكل من ميلان ويوفنتوس اللذين تلقيا ضربتين إضافيتين بسقوطين كبيرين على ملعبيهما.

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على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، أعاد نابولي الفارق الذي يفصله عن إنتر، الفائز، السبت، على كريمونيزي (2-1)، إلى 13 نقطة بعدما واصل أفضل بداية موسم له بتحقيقه انتصاره السابع عشر، رافعاً رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة، بحسب «فرانس برس».

سقوط مذل لميلان
وفي سان سيرو، واصل ميلان حامل اللقب نتائجه الكارثية في الآونة الأخيرة ومني بخسارة مذلة جديدة عندما سقط أمام ضيفه ساسولو (2-5)، وهي الخسارة المذلة الثالثة توالياً لميلان بعد الأولى أمام غريمه وجاره إنتر (صفر-3) في الكأس السوبر المحلية في العاصمة السعودية الرياض، ثم أمام مضيفه لاتسيو برباعية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة.

وتراجع ميلان إلى المركز الخامس بعد تعادل لاتسيو مع ضيفه فيورنتينا بهدف مقابل هدف، ليصبح نادي العاصمة ثالثاً بفارق الأهداف أمام أتالانتا والنادي اللومباردي الذي يتقدم روما بفارق نقطة. وقال بيولي لشبكة «سكاي» الإيطالية «علينا الرد، ربما لن نفوز باللقب مرة أخرى لكن علينا أن نكافح من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا».

يوفنتوس يزيد معاناته
لم يكن حال الغريم يوفنتوس أفضل من ميلان، إذ زادت معاناته بسقوطه على أرضه أمام مونتسا (صفر-2)، ليتلقى بذلك هزيمة ثانية في ثلاث مراحل عقب سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية انتهت على يد نابولي بهزيمة مذلة (1-5) في المرحلة قبل الماضية. وتبدو معنويات فريق المدرب ماسيميليانو أليغري في الحضيض بعد الصفعة التي تلقاها النادي بحسم 15 نقطة من رصيده لاتهامه بتزوير البيانات المالية الخاصة بانتقال بعض اللاعبين.

وكما حصل ذهاباً حين صدمه مونتسا، الوافد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بالفوز عليه (1-صفر)، سقط يوفنتوس مجدداً أمام الفريق الذي يملكه رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلوسكوني، وفشل بالتالي في تكرار نتيجة لقائهما في 19 الحالي حين فاز عملاق تورينو (2-1) في ثمن نهائي مسابقة الكأس.
 

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