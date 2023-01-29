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رسميا.. عز الدين أوناحي ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 29 يناير 2023, 06:49 مساء
رسميا.. عز الدين أوناحي ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي
صورة تذكارية لعز الدين أوناحي بمناسبة إمضاء العقد مع مارسيليا الفرنسي، 29 يناير 2023. (الإنترنت)
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أعلن نادي مارسيليا الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، أنه وقع رسميًا مع لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي عقدًا لمدة أربعة أعوام ونصف العام ينضم بموجبه إليه من منافسه المحلي أنجيه.

وقال مارسيليا في بيان إن: «الدولي المغربي البالغ 22 عامًا والذي وصل أخيرًا إلى نصف نهائي كأس العالم، وقع لمدة أربعة أعوام ونصف العام مع النادي، بعد تجاوزه الزيارة الطبية»، وفق موقع «فرانس 24».

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ولم يكشف الفريقان قيمة صفقة الانتقال؛ لكن وسائل الإعلام قدرتها بعشرة ملايين يورو.

وبات أوناحي ثاني صفقة لمارسيليا خلال فترة الانتقالات الحالية بعد لاعب الوسط الأوكراني روسلان مالينوفسكي.

وأثيرت التكهنات بشأن مستقبل أوناحي الذي يتمتع بفنيات عالية بالإضافة إلى تألقه في المراوغات، منذ الأداء الرائع الذي قدمه في مونديال قطر ومساهمته في أن يصبح «أسود الأطلس» أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي.

شارك أساسيًا في كل المباريات في المونديال باستثناء مباراة تحديد المركز الثالث ضد كرواتيا (خسارة 2-1).

إنريكي معجب بأوناحي
قال مدرب منتخب إسبانيا حينها لويس إنريكي بعد خروج «لا روخا» من ثمن النهائي على يد المغرب بركلات الترجيح: «يا إلهي، من أين أتى هذا الفتى؟».

وُلد أوناحي في الدار البيضاء وتأسس في أكاديمية محمد الخامس ونادي الدار البيضاء قبل أن ينتقل إلى فرنسا من بوابة فريق ستراسبورغ للشباب في سن الـ18، ومن ثم إلى أفرانش في الدرجة الثالثة في 2020.

انتقل إلى أنجيه في 2021 وخاض معه في الدوري الفرنسي 48 مباراة مسجلا هدفين مع تمريرتين حاسمتين.

بعد الأداء الرائع الذي قدمه في كأس العالم، كان أوناحي، وفقًا لوسائل إعلام مختلفة، محط اهتمام أندية مثل نابولي الإيطالي وإشبيلية الإسباني وليستر سيتي الإنجليزي، قبل أن يقع الخيار على مارسيليا منذ كأس العالم، لعب نصف ساعة فقط، في 15 يناير ضد كليرمون في الدوري.

ويحتل مارسيليا المركز الثالث في «ليغ 1» بفارق 4 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر الذي لعب مباراة أقل من غريمه.

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