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مورينيو يؤكد بقاء زانيولو في روما بعد رفضه الانتقال لبورنموث

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 07:12 مساء
مورينيو يؤكد بقاء زانيولو في روما بعد رفضه الانتقال لبورنموث
مدرب روما جوزيه مورينيو من المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نابولي بالدوري الإيطالي، 28 يناير 2023. (الإنترنت)
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أكد مدرب نادي روما الإيطالي جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نابولي في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بقاء لاعب الفريق نيكولو زانيولو مع روما في هذه الانتقالات على الرغم من موافقة «الذئاب» على عرض بورنموث، بينما رفضه اللاعب.

وبحسب ما قاله مورينيو في المؤتمر، فإن اللاعب سيستمر مع روما ولن يغادر الفريق في الانتقالات الشتوية الحالية، وأضاف مورينيو: «لا يمكنني الرد عليك، للأسف يبدو أن الأمر أصبح واقعا، لسوء الحظ، لن يغادر زانيولو الفرق»، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

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وتابع: «أقول للأسف، لأن اللاعب طلب المغادرة منذ شهر، إذا كان لاعب كرة القدم يخبر الجميع دائما أنه لا يريد ارتداء قميص روما، فيجب أن أقول للأسف، الوضع المثالي هو أن يكون اللاعب سعيدا مع فريقه، قلت إنني كنت أتوقع بقائه، لكنني أضيف اليوم للأسف».

وأردف: «اليوم أقول مرة أخرى إن زانيولو لن يكون متاحا، وأننا نركز على المباراة وأن تركيزي هو على اللاعبين الذين سيكونون معنا، هذا ليس هو الحال مع نيكولو».

مورينيو يهنئ نابولي
وهنأ مورينيو نابولي على تحقيقه لقب الاسكوديتو هذا العام، قبل انتهاء المنافسات، إذ قال: «نابولي رأيناه منذ اليوم الأول، أتمنى ألا يساء فهمي، تهانينا لنابولي على الاسكوديتو، لقد فازوا به واستحقوه، إنهم أقوى فريق، مع مدرب جيد وسوق انتقالات ممتازة، بالنسبة لي نابولي بطل الدوري».

وعن مستقبله مع «الذئاب»: «أنا أفهم السؤال، لكن المجتمع يجب أن يسألني، على النادي أن يفعل ذلك من أجلي عندما يكون ذلك أفضل لهم، ليس لدي أي إجابات لك».

وبسؤاله عما إذا كان يريد العودة للبريميرليغ، قال: «قرأت أن الدوري الإنجليزي يريدني، وكتب آخرون أنني أريد الدوري الممتاز، لا، جوزيه لا يريد أي شيء، أنا هادئ في مكاني ولا أريد أي شيء، عندما يعتقد الجميع أن الوقت قد حان للتحدث معي عن المستقبل، فأنا هنا، أنام هنا عمليا كل يوم، أنا دائما هنا، لا أريد أن أتحدث معك عن هذه الأشياء، أنا هنا في روما وأفكر فقط في روما، وليس في مستقبلي».

لا أحد مثل ديبالا
وأشاد مورينيو بلاعبه باولو ديبالا، بينما اعترف برغبته السابقة في جلب كيم مين جاي إلى توتنهام حينما كان يدربه، إذ قال: «نابولي لديه العديد من اللاعبين الجيدين، واحد على وجه الخصوص كنت أرغب في اصطحابه إلى توتنهام لكن النادي لم يساعدني لأنهم لم يتمكنوا من إنفاق الأموال، إنه رجل أراد أن يأتي حقا، إنه كيم مين جاي، نابولي فريق رائع، لكن لا يوجد أحد مثل باولو ديبالا».

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