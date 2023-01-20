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يوفنتوس يسعى لشد أحزمته ومواجهة مشاكله بمجلس إدارة جديد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 يناير 2023, 06:56 مساء
يوفنتوس يسعى لشد أحزمته ومواجهة مشاكله بمجلس إدارة جديد
تشكيلة فريق يوفينتوس الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)
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بعد خسارته القاسية أمام نابولي، يسعى يوفنتوس إلى إعادة شدّ أحزمته مع تعيين مجلس إدارة جديد الأربعاء الماضي بقيادة جانلوكا فيريرو ليحل بدلا من أندريا أنييلي كرئيس للنادي ويتولى السيطرة على الفريق الذي بلغ عجزه الأخير 255 مليون دولار.

وسيتعين على المجلس الجديد مواجهة فترة صعبة قد يخضع خلالها فريق «السيدة العجوز» وشخصيات بارزة من النادي، بمن فيهم أنييلي، لمحاكمة في مزاعم المحاسبة الزائفة، مع تحديد جلسة استماع أولية في 27 مارس المقبل، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وسيقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجمعة ما إذا كان سيعيد فتح تحقيق في المخالفات في انتقال اللاعبين وإعارتهم، بعد الاطلاع على وثائق من المدعين العامين في تورينو، بينما يحقق الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» أيضًا في شؤون النادي المالية.

ويحقق المدعون في إمكانية قيام يوفنتوس، المدرج في البورصة الإيطالية، بتقديم معلومات مالية خاطئة إلى المستثمرين وفواتير لمعاملات غير موجودة.

طلبات المدعي العام
وطالب المدعي العام في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جوزيبي تشينه، رسميًا اليوم الجمعة بخصم 9 نقاط من يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

كما طلب أيضا إيقاف أندريا أنيللي رئيس يوفنتوس السابق لمدة 16 شهرا إلى جانب 20 شهرًا و10 أيام لفابيو باراتشي المدير الرياضي السابق بالنادي والحالي لتوتنهام، فضلا عن الإيقاف 10 أشهر لبعض أعضاء الإدارة السابقة وفي مقدمتهم نائب الرئيس، التشيكي بافيل نيدفيد.

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