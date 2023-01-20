قرعة مثيرة لكأس إيطاليا.. إنتر في مواجهة أتلاتنا واليوفي يصطدم بـ«لاتسيو»

القاهرة - بوابة الوسط

أجريت أمس الخميس قرعة كأس إيطاليا لكرة القدم بعد اكتمال الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي من المسابقة، بفوز أتلانتا بخماسية على ضيفه سبيزيا.

وسيحل أتلانتا ضيفا على إنتر يوم 31 يناير، بينما سيشهد الأول من فبراير مواجهتين، الأولى ستجمع كريمونيزي وروما على ملعب الأول، بينما فيرونتينا سيستضيف تورينو، وستختتم المنافسات بمواجهة قوية بين لاتسيو ويوفنتوس في الثاني من فبراير 2023.

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وستقام مباريات الذهاب لنصف النهائي أحد أيام 4/5 أبريل المقبل، بينما ستقام العودة أحد أيام 25/26 من الشهر ذاته، بينما ستقام المباراة النهائية في 24 مايو بمدينة روما.