إيطاليا تمنح الأندية فترة سماح لسداد ضرائبها

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء على إجراء يسمح لأندية كرة القدم بتسوية متأخراتها الضريبية والتي تزيد على 60 قسطًا، بحلول 2027، بعد التماسات قدمها عديد الأندية.

وبررت الأندية الإيطالية تأخرها في دفع متأخراتها الضريبية إلى تضرر مواردها المالية بسبب عمليات الإغلاق التي طالتها عقب تفشي فيروس كورونا، والتي ألمت بها أضرار كبيرة وخسائر مالية فادحة، وذلك وفق ما نشرته وكالة «رويترز».

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ويمنح العفو الذي اقترحته السلطات الإيطالية الأندية معاملة تفضيلية، لدفع 900 مليون يورو من الضرائب، على أن توقع عليها غرامة صغيرة تصل إلى 3% على مجمل الضرائب، دون أن تتعرض لأي عقوبات رياضية.

أكبر المستفيدين

وتعد أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أكبر المستفيدين من القرار، إذ يتعين عليهم دفع 500 مليون يورو من الضرائب المتأخرة.

وأعلن نادي يوفينتوس الإيطالي خسائر بنحو 90 مليون يورو خلال جائحة كورونا، وذلك وفق ما نشره موقع «فرانس 24».