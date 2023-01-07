ميلان يعلن تجديد عقد لاعبه بن ناصر بعد مفاوضات معقدة

القاهرة - بوابة الوسط

توصل نادي إي سي ميلان الإيطالي إلى اتفاق مع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، على تمديد تعاقده مع الفريق حتى صيف 2027، مع بند كسر عقد بقيمة 50 مليون يورو، بعد عدة أشهر من المفاوضات.

وأعلن نادي إي سي ميلان عبر موقعه الرسمي التوصل لاتفاق مع الجزائري، الذي أبدى سعادته بالاستمرار مع «الروسونيري»، وسيقوم بالتوقيع على عقده الجديد في الأيام المقبلة، وفق ما نقلته قناة «سكاي سبورت» الإيطالية.

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وارتفع راتب بن ناصر الذي ساهم في عودة لقب الدوري الإيطالي إلى ناديه بعد غياب لـ11 عامًا، في العقد الجديد إلى أربعة ملايين يورو، بينما يحصل حاليًا على مليون ونصف المليون فقط.

مفاوضات معقدة

واستمرت المفاوضات عدة أشهر بين اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، بينما ظل ليفربول الإنجليزي يراقب وضع اللاعب، في محاولة منه لضمه في حالة فشل مفاوضاته على تجديد العقد، قبل أن يحسم الميلان الأمر أخيرًا بتجديد عقد لاعبه.