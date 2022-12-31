ميلان يفكر في التعاقد مع ميندي رغم صعوبة المهمة

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى نادي إي سي ميلان الإيطالي لجلب الحارس السنغالي إدوارد ميندي، حامي عرين تشيلسي الإنجليزي في الانتقالات الشتوية المقبلة، لكن مهمته لن تكون سهلة.

وبحسب الصحفي الإيطالي جانليوكا دي مارزيو، أبدى ميلان رغبة في ضم ميندي، لكن المهمة ستكون مستحيلة بالنظر لطلب ميلان استعارة الحارس وليس شراء عقده، وفق ما نشرته جريدة «سكاي سبورت» الإيطالية.

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وارتبط اسم النادي الإيطالي بضم حارس نادي أتالانتا الإيطالي ماركو سبورتيلو، بعدما تجددت إصابة حارسه ماينيان والتي حرمته من تمثيل منتخب بلاده فرنسا في نهائيات كأس العالم 2022، وعدم اتضاح موعد عودته.

حارس ثان

وسيخوض إدوارد الحارس الثاني لفريقه «البلوز»، بعد تألق زميله كيبا أريزابالاجا في الفترة الأخيرة، البالغ 30 عاما، تسع مباريات فقط هذا الموسم بقميص تشيلسي.

ويواجه ميلان نظيره ساليرنيتانا فى الرابع من يناير المقبل في الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي بعد عودة منافسات المسابقة، ويحمي عرينه الحارس البديل الروماني تشيربيان تاتاروشانو.