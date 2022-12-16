شاهد مهارات الموهبة البرازيلية الجديدة لريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، أمس الخميس، تعاقده مع الشاب هيندريك موريرا قادمًا من بالميراس البرازيلي في صفقة ستكلف الملكي ما يقارب 72 مليون يورو.

وقام «الملكي» بتوقيع الكشف الطبي على اللاعب، واستطلاع رأي الاتحاد الدولي «فيفا» الذي وافق على الصفحة، ليعلن ريال مدريد بدوره التعاقد مع اللاعب، وذلك وفق ما أعلن عنه موقع «ترانسفير ماركت».

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ونشرت الصفحة الرسمية لفريق الريال عبر «فيسبوك»، فيديو يوضح مهارات اللاعب الجديد، والذي سينضم للنادي في صيف 2024، بعد أن يتم عامه الـ18.