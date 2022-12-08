الاتحاد البرتغالي: كريستيانو لم يهدد بالرحيل عن معسكر المنتخب

القاهرة - بوابة الوسط

نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم اليوم الخميس وجود أي تهديد للنجم كريستيانو رونالدو بمغادرة معسكر المنتخب، لعدم البدء به أساسيًا أمام منتخب سويسرا في دور الـ16 لكأس العالم 2022.

ونشر الاتحاد بياناً قال فيه: «انتشرت شائعات تقول بأن كريستيانو هدد بمغادرة معسكر المنتخب، بعد محادثة قصيرة مع المدرب البرتغالي فرناندو سانتوس، لكن من جهتنا ننفي تمامًا صحة هذه الشائعة»، وذلك وفق ما نشرته الوكالة القطرية «قنا».

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وأشار اتحاد البرتغال لكرة القدم أن مشاركة رونالدو كبديل في الدقائق الأخيرة أمام سويسرا، هي خير دليل على التزام اللاعب، الذي لا يدخر جهدًا في خدمة منتخب بلاده.

واختتم الاتحاد البرتغالي بيانه: «جميع أفراد بعثة المنتخب عازمون على تحقيق أفضل مشاركة لمنتخب البرتغال في كأس العالم، ويعملون على تحقيق الحلم بالفوز بأول بطولة في تاريخنا».