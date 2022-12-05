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مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 05:40 مساء
مدافع منتخب البرتغال: مهمتنا صعبة أمام سويسرا
دافع المنتخب البرتغالي روبن دياز في المؤتمر الصحفي لمواجهة منتخب سويسرا في دور الـ16 من كأس العالم، 5 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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عبر مدافع المنتخب البرتغالي روبن دياز عن صعوبة المواجهة المقبلة أمام منتخب سويسرا في دور الـ16 من كأس العالم 2022، والتي ستقام غدا الثلاثاء على ملعب لوسيل في التاسعة مساء.

وقال دياز: «المباراة أمام المنتخب السويسري لن تكون سهلة أبدًا، نحن الآن في الأدوار الإقصائية، ليس هناك أي مجال للخطأ، التركيز مهم للفوز بالمباريات وتحقيق التقدم في مشوار البطولة، مضيفًا أنهم استعدوا لخوض غمار البطولة واستعدادهم لأي سيناريو تصل إليه المباراة، بما فيها ركلات الجزاء، المهم هو تحقيق الهدف الأبرز وهو الوصول إلى النهائي وربما تحقيق الكأس»، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وتوقع روبن أن يلعب منتخب بلاده غداً مباراة ذات مستوى عالٍ، لأن المرحلة الآن في البطولة مهمة والمنافس أيضاً سيعمل على تقديم مباراة جيدة فهو منتخب منظم ويمتلك عناصر متميزة.

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وأشار روبن دياز إلى أن اللاعبين يركزون جيدًا في البطولة، وكل لاعب يعرف مهمته جيدًا في المنتخب، وقال أيضًا: «نسعى لتقديم مباريات كبيرة في البطولة، عبر تنفيذ تعليمات المدرب ورؤيته».

صاحب الأداء الأفضل هو من سيتأهل
وأكد مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي أن منتخب بلاده ليس مرشحًا للفوز غدًا أمام المنتخب السويسري، وأن الفوز سيكون لمن يقدم الأداء الأفضل، متمنيًا أن يكون الفوز حليفًا للبرتغاليين.

دعم الجماهير العربية
وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: «لقد وجدنا ترحيبًا وحفاوة كبيرين في قطر، ونشكر الجماهير العربية على دعم منتخبنا خلال مشوار البطولة».

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