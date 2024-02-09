الإنفاق العسكري يقود الاقتصاد الروسي للنمو بـ3.6% خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

نما الاقتصاد الروسي بنسبة 3,6% في العام 2023 بفضل زيادة الإنفاق العسكري على خلفية الحرب في أوكرانيا، رغم استمرار التحديات الاقتصادية طويلة المدى، حسبما أظهرت بيانات نشرتها وكالة «روستات» الحكومية للإحصاءات.

وفي العام 2022، انكمش إجمالي الناتج المحلي الروسي بنسبة 1,2% في ضوء الآثار الأولية للعقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو بعد أن أرسلت قواتها إلى أوكرانيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأظهرت أرقام العام 2023 أن الاقتصاد تمكّن من استيعاب تأثير العقوبات إلى حد كبير، وإيجاد طرق للالتفاف عليها من خلال تغييرات في خطوط الإمداد والشركاء التجاريين ومن خلال التدخل الحكومي.

وحظي النشاط الاقتصادي بدعم من أسعار الطاقة المواتية وسهولة شروط الائتمان والطلب المحلي القوي بسبب قطاع الدفاع، فضلًا عن زيادة الرواتب لجذب العمال في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة.

- الاقتصاد الروسي يسجل نموا رغم العقوبات

ورغم الانخفاض الكبير في الإنفاق الفدرالي، ظلّ العجز العام تحت السيطرة عند 1,9% من إجمالي الناتج المحلي، حسبما قالت وزارة المال الروسية.

سابقة في تاريخ روسيا الحديث

وتعافى قطاعا السيارات والمصارف بشكل جيد من خروج كبرى الشركات الأوروبية من روسيا ومن العقوبات الغربية.

وساهمت قدرة الحكومة الروسية على تقليل اعتماد ميزانيتها على عائدات النفط والغاز، في صمود الاقتصاد الروسي.

وسيزداد الاعتماد على الاستثمارات العسكرية في العام 2024، إذ تخطط الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 70%، ما سيشكل 30% من الإنفاق الفدرالي، و6% من إجمالي الناتج المحلي، في سابقة في تاريخ روسيا الحديث.

ورافق الانتعاش الاقتصادي ارتفاع التضخم إلى 7,4% في العام 2023، ما أدّى إلى تقليص القدرة الشرائية التي تأثرت جراء انحفاض قيمة الروبل.

وتتوقع السلطات الروسية أن يتباطأ النشاط الاقتصادي في العام 2024، لكن سيستمر مع ذلك في النمو.