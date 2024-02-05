منظمة التعاون والتنمية تحذر: اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يرفع أسعار المواد الاستهلاكية

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024 الإثنين، لكنها حذّرت من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثّل خطرا، إذ يهدد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر برفع أسعار المواد الاستهلاكية.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إنها تتوقع الآن أن تبلغ نسبة النمو 2,9%، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر والبالغة 2,7%، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، بحسب وكالة «فرانس برس».

«قوّة غير متوقعة»

وأثبت النمو العالمي «قوّة غير متوقعة» في 2023، إذ وصل إلى 3,1% في وقت تراجع التضخم أسرع من المتوقع، إذ وازن النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة التباطؤ المسجّل في دول أوروبية.

لكن المؤشرات تدل على «بعض الاعتدال» في النمو، مع تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الإقراض وأسواق العقارات بينما ما زالت التجارة العالمية ضعيفة، وفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وبينما يتراجع التضخم في كبرى الاقتصادات، «ما زال من المبكر التأكد من أنه تمّ احتواء ضغوط الأسعار الكامنة بالكامل»، وفق ما أفادت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية السنوية.