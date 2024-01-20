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بالرغم من العقوبات الغربية.. روسيا أكبر مورد نفط للصين في 2023

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 02:22 مساء
بالرغم من العقوبات الغربية.. روسيا أكبر مورد نفط للصين في 2023
براميل نفطية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن روسيا هي أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين خلال العام 2023، بالبرغم من العقوبات الغربية التي دفعت عديد من المشترين الدوليين إلى تجنب الخام الروسي.

وأظهرت البيانات أن روسيا شحنت كميات قياسية بلغت 107.02 مليون طن متري من النفط الخام إلى الصين العام الماضي، أي ما يعادل 2.14 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد عن وارداتها من مصدرين رئيسيين آخرين مثل السعودية والعراق، حسب شبكة «سي إن بي سي».

وبحسب البيانات، تراجعت الواردات من السعودية، أكبر مورد للصين سابقا، 1.8% إلى 85.96 مليون طن، إذ خسرت عملاقة النفط في الشرق الأوسط حصة في السوق لصالح الخام الروسي الأقل سعرا.

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انخفاض تداولات النفط الروسي
وكانت العقوبات الغربية أدت إلى تداول النفط الروسي بتخفيضات كبيرة مقارنة بالأسعار الدولية خلال معظم العام الماضي.

وأدى تسارع الطلب من شركات التكرير الصينية والهندية على النفط مخفض السعر إلى تعزيز سعر خام إسبو الروسي في العام 2023 ليتجاوز الحد الأقصى لسعر البرميل الذي فرضته مجموعة السبع في ديسمبر 2022.

وتلجأ شركات التكرير الصينية إلى وسطاء للتعامل مع التأمين والشحن بالنسبة للخام الروسي لتجنب انتهاك العقوبات الغربية.

في الوقت نفسه، رفعت السعودية أسعار الخام العربي الخفيف من يوليو، مما دفع بعض شركات التكرير للبحث عن شحنات أرخص.

وبلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام مستوى قياسي بلغ 563.99 مليون طن متري في 2023، أي ما يعادل 11.28 مليون برميل يوميا.

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