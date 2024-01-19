الكونغرس الأميركي يقر قانون إنفاق موقت لتجنب الإغلاق الحكومي

القاهرة - بوابة الوسط

أقر الكونغرس الأميركي، الخميس، مشروع قانون مؤقتا للتمويل، في عرض نادر للوحدة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، للإبقاء على عمل الوكالات الفدرالية لمدة ستة أسابيع أخرى وتجنب إغلاق حكومي مُعطِّل.

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي كان محددًا عند منتصف ليل الجمعة السبت، وافق مجلس النواب على الإبقاء على تسيير عمل الوكالات الفدرالية حتى الأول من مارس على الأقل، بحسب وكالة «فرانس برس».

- مجلس الشيوخ الأميركي يصوت لتفادي شلل في الموازنة الفدرالية

وفي وقت سابق الخميس، أقر مجلس الشيوخ الأميركي إجراء ماليًا موقتًا يتصل بالسلطات الفدرالية وأحال النص على مجلس النواب الذي يتوقع أن يقره بدوره لتجنب شلل جزئي في الموازنة الفدرالية.