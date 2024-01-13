  • Alwasat News
Atwasat

الوكالة الأميركية للطيران تبقي على منع تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس 9»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 01:48 مساء
الوكالة الأميركية للطيران تبقي على منع تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس 9»
طائرة «بوينغ 737 ماكس» في معرض فارنبورو للطيران، 18 يوليو 2022 (أ ف ب)
alwasat radio

أمرت، الجمعة، إدارة الطيران الفدرالية باستمرار قرار منع تحليق جميع الطائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» إلى حين تقديم الشركة المصنعة مزيدا من البيانات حول حادثة انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» الأميركية بعد إقلاعها.

وأعلنت الوكالة الأميركية للطيران المدني في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «من أجل سلامة الركاب الأميركيين، أمرت إدارة الطيران الفدرالية بإيقاف تحليق الطائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» حتى الانتهاء من عمليات الفحص والصيانة الشاملة، ودراسة البيانات التي جرى جمعها».

هيئة الطيران المدني الأميركية تأمر بفحص طائرات «بوينغ 737 ماكس 9» وتمنعها من التحليق
«بيونغ» تكتشف خللاً جديداً في برنامج طائرات «737 ماكس»

ووقع الحادث في 5 يناير بعيد إقلاع الطائرة التابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة، متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا، لكنه لم يتسبب إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة، وتمكنت الطائرة من العودة والهبوط بسلام.

وقال مدير الوكالة الأميركية للطيران، مايك ويتاكر: «نحن نعمل على التأكد من عدم تكرار ذلك. همنا الوحيد هو سلامة المسافرين الأميركيين، ولن تحلق طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» إلا بعد أن نتأكد تماما من أنها آمنة».

وأكدت الهيئة الناظمة أنها «لن توافق على عملية الفحص والصيانة حتى الانتهاء من دراسة بيانات الحزمة الأولى من 40 عملية فحص، اعتبرت الجانب الشامل للتعليمات التي تنفذها «بوينغ» فيما يتعلق بعملية الفحص والصيانة أمرا مشجعا».

وأضافت أنها تدرس أيضا اللجوء إلى طرف ثالث مستقل، للإشراف على عمليات الفحص التي تقوم بها «بوينغ». وقد تسبب قرار إدارة الطيران الفدرالية إيقاف الطائرات في إلغاء مئات الرحلات الجوية.

وأوضح ويتاكر: «لقد حان الوقت لإعادة النظر في تفويض السلطة، وتقييم المخاطر الأمنية المرتبطة بها».

بينما أعلنت شركة «آلاسكا إيرلاينز»، التي تمتلك أسطولا مكونا من 65 طائرة من هذا الطراز، أنها اضطرت إلى إلغاء من 110 إلى 150 رحلة يوميا حتى الثلاثاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية

كاريكاتير خيري - «طاولة خماسية» بين قادة الأطراف الرئيسية لحل الأزمة الليبية
«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس

«هوندا» تكشف تصميم السيارات المستقبلية في معرض لاس فيغاس
«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات

«أمم أفريقيا 34» تنطلق اليوم بمشاركة 24 فريقا في ست مجموعات
«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد

«زامبراتيا».. أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض المتوسط يولد من جديد
اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات

اكسسوارات توفر لمستخدميها «قوى خارقة» خلال معرض لاس فيغاس للإلكترونيات
شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب

شاهد.. سجال بين محللي برنامج «في التسعين» حول توقف «دورينا» ومعسكر المنتخب
«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي

«الرمل يغادره النخيل» إصدار جديد للكاتب والمؤرخ سالم الكبتي
الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا

الرأس الأخضر ثالث بلد أفريقي يقضي على الملاريا
ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية

ميسي يعلق على مواجهته رونالدو في السعودية
ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب

ماذا استهدفت الضربات الأميركية في اليمن؟.. أوستن يجيب
اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا

اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مرورا بليبيا
حرب الأخوة تستعر في عائلة النجم الفرنسي آلان ديلون

حرب الأخوة تستعر في عائلة النجم الفرنسي آلان ديلون
داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام

داخل العدد 425: «رفع الدعم» يرفع وتيرة الانقسام
متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات

متحور كورونا الجديد يسبب رعباً عالمياً وإسبانيا تعود لفرض الكمامات
نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ليبيا

نصيحة أميركية بنهج متنوع وأشد قوة للجيل التالي من نزع السلاح في ليبيا
«هيومن رايتس» تطالب ليبيا بتعديل إجراءات وقوانين المجتمع المدني

«هيومن رايتس» تطالب ليبيا بتعديل إجراءات وقوانين المجتمع المدني
الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا

الدبيبة يتحدث عن شرطين لرفع الدعم عن الوقود ويرحب بنقاشه مجتمعيًا
شاهد.. «حرب عند الحدود ثم مفاوضات».. قناة «الوسط» تبث الحلقة السابعة من «مئوية ليبيا»

شاهد.. «حرب عند الحدود ثم مفاوضات».. قناة «الوسط» تبث الحلقة السابعة من «مئوية ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا تعلن أضخم خطة للطاقة النووية منذ 70 عامًا
بريطانيا تعلن أضخم خطة للطاقة النووية منذ 70 عامًا
«تسلا» تعلق إنتاجها في ألمانيا بسبب أزمة الإمدادات عبر البحر الأحمر
«تسلا» تعلق إنتاجها في ألمانيا بسبب أزمة الإمدادات عبر البحر ...
تجارة الصين مع روسيا تسجل مستوى قياسيا.. وتراجعا مع أميركا
تجارة الصين مع روسيا تسجل مستوى قياسيا.. وتراجعا مع أميركا
تحالف تقوده أميركا يدعو ناقلات النفط إلى الابتعاد عن باب المندب
تحالف تقوده أميركا يدعو ناقلات النفط إلى الابتعاد عن باب المندب
إلغاء نحو 80% من رحلات خطوط بروكسل الجوية بسبب إضراب الطيارين
إلغاء نحو 80% من رحلات خطوط بروكسل الجوية بسبب إضراب الطيارين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات الشرق ......
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة السبع
لافروف: الناتج المحلي لدول بريكس سيتجاوز نظيره في مجموعة ......
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة
الدولار يستقر مع تراجع الإقبال على المخاطرة...
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر
18 شركة شحن تغير مسار سفنها حول أفريقيا بسبب هجمات البحر ......
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020...
المزيد
الوكالة الأميركية للطيران تبقي على منع تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس 9»
الوكالة الأميركية للطيران تبقي على منع تحليق طائرات «بوينغ ......
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يسجل في 2023 أكبر خسارة في ......
ارتفاع أسعار النفط 1% الجمعة.. لكنها منيت بخسائر أسبوعية
ارتفاع أسعار النفط 1% الجمعة.. لكنها منيت بخسائر أسبوعية...
إلغاء نحو 80% من رحلات خطوط بروكسل الجوية بسبب إضراب الطيارين
إلغاء نحو 80% من رحلات خطوط بروكسل الجوية بسبب إضراب ......
تحالف تقوده أميركا يدعو ناقلات النفط إلى الابتعاد عن باب المندب
تحالف تقوده أميركا يدعو ناقلات النفط إلى الابتعاد عن باب ......
المزيد