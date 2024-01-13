الوكالة الأميركية للطيران تبقي على منع تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس 9»

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت، الجمعة، إدارة الطيران الفدرالية باستمرار قرار منع تحليق جميع الطائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» إلى حين تقديم الشركة المصنعة مزيدا من البيانات حول حادثة انفصال أحد أبواب طائرة تابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» الأميركية بعد إقلاعها.

وأعلنت الوكالة الأميركية للطيران المدني في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس»: «من أجل سلامة الركاب الأميركيين، أمرت إدارة الطيران الفدرالية بإيقاف تحليق الطائرات من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» حتى الانتهاء من عمليات الفحص والصيانة الشاملة، ودراسة البيانات التي جرى جمعها».

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ووقع الحادث في 5 يناير بعيد إقلاع الطائرة التابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة، متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا، لكنه لم يتسبب إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة، وتمكنت الطائرة من العودة والهبوط بسلام.

وقال مدير الوكالة الأميركية للطيران، مايك ويتاكر: «نحن نعمل على التأكد من عدم تكرار ذلك. همنا الوحيد هو سلامة المسافرين الأميركيين، ولن تحلق طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» إلا بعد أن نتأكد تماما من أنها آمنة».

وأكدت الهيئة الناظمة أنها «لن توافق على عملية الفحص والصيانة حتى الانتهاء من دراسة بيانات الحزمة الأولى من 40 عملية فحص، اعتبرت الجانب الشامل للتعليمات التي تنفذها «بوينغ» فيما يتعلق بعملية الفحص والصيانة أمرا مشجعا».

وأضافت أنها تدرس أيضا اللجوء إلى طرف ثالث مستقل، للإشراف على عمليات الفحص التي تقوم بها «بوينغ». وقد تسبب قرار إدارة الطيران الفدرالية إيقاف الطائرات في إلغاء مئات الرحلات الجوية.

وأوضح ويتاكر: «لقد حان الوقت لإعادة النظر في تفويض السلطة، وتقييم المخاطر الأمنية المرتبطة بها».

بينما أعلنت شركة «آلاسكا إيرلاينز»، التي تمتلك أسطولا مكونا من 65 طائرة من هذا الطراز، أنها اضطرت إلى إلغاء من 110 إلى 150 رحلة يوميا حتى الثلاثاء.