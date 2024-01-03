معدل التضخم في تركيا يلامس 65%

القاهرة - بوابة الوسط

اقترب معدل التضخم في تركيا من نسبة 65% في ديسمبر الماضي ليسجل مستوى مرتفعًا جديدًا للعام 2023، واضعًا البلاد في طريقها لبلوغ ذروة نسبتها ما بين 70 و75% في مايو.

ويتوقع فريق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجديد من خبراء الاقتصاد الداعمين للأسواق، أن يبدأ التضخم بالتراجع من معدلات تقارب مستويات قياسية في غضون أربعة أشهر، بحسب «فرانس برس».

المعدل بلغ 85% في أكتوبر 2022

ووصل المعدل إلى أعلى نسبة منذ عقود بلغت 85% في أكتوبر 2022 قبل أن يتراجع ويعاود الارتفاع بشكل ثابت لاحقًا.

وارتفع معدل التضخم الرسمي السنوي في تركيا إلى 64.77% في ديسمبر مقارنة مع 61.98% في نوفمبر. لكن وتيرة الزيادات من شهر لآخر والبالغة 2.93% كانت الأدنى من بين الأشهر الستة الأخيرة.

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وقال المحلل المتخصص بالأسواق لدى كونوتوكسيا للاستثمارات بارتوش ساويكي إن «اتجاه التضخم تحسن بعض الشيء واستقرت توقعات التضخم في الأشهر الأخيرة». أما ليام بيتش من «كابيتال إيكونوميكس» فذكر أن الأرقام الأخيرة «ستكون مريحة بالمجمل بالنسبة للبنك المركزي».

ويحمِّل محللون إردوغان الذي رفض مرارًا رفع معدلات الفائدة، مسؤولية الارتفاع الكبير في التضخم بسبب إجباره المصرف المركزي المستقل اسميًا بدء خفض تكاليف الاقتراض في 2021.

شيمشك وزيرا للمال

وتراجع عن موقفه بعدما فاز بولاية جديدة في انتخابات مايو من العام الماضي، فعيّن خبير الاقتصاد المعروف محمد شيمشك وزيرًا للمال وحفيظة غاية أركان صاحبة الخبرة في «وول ستريت» محافظة للبنك المركزي.

ورفع المصرف المركزي مذاك معدل الفائدة الرئيسي في تركيا من 8.5% إلى 42.5%.