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توقيف 33 شخصا في تركيا بشبهة التجسس لصالح «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 يناير 2024, 12:10 مساء
توقيف 33 شخصا في تركيا بشبهة التجسس لصالح «إسرائيل»
عناصر من الشرطة التركية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أوقفت تركيا، الثلاثاء، 33 شخصًا يشتبه بتجسسهم لصالح جهاز «الموساد» الإسرائيلي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، دون تحديد جنسياتهم.

وأوضحت وسائل إعلام تركية بينها وكالة «الأناضول» الرسمية، أن هؤلاء أوقفوا خلال عمليات أمنية في ثماني محافظات محيطة بإسطنبول، مشيرة إلى أن مهامهم كانت تشمل تنفيذ عمليات خطف واستطلاع، وفق وكالة «فرانس برس».

وكتب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة «إكس» إن الاستخبارات الإسرائيلية كانت تعد «هجومًا أو عمليات خطف» ضد عدد من الأجانب الذين جرى التجسس عليهم. في حين ذكرت تقارير الصحفية أن أجهزة الأمن التركية ما زالت تبحث عن 13 مشتبهًا بهم آخرين متهمين بالضلوع في «تجسس دولي» لصالح «إسرائيل».

وتدهورت العلاقات بين التركية الإسرائيلية عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وشبه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأسبوع الماضي، بالنازي أدولف هتلر. كما استدعت تركيا سفيرها لدى تل أبيب وطالبت بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم حرب» في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. 

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