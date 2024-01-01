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أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 08:38 صباحا
أسعار النفط تنخفض إلى أدنى مستوى منذ 2020
مضخات في حقل نفطي. (أرشيفية: الإنترنت)
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خسرت العقود الآجلة للنفط أكثر من 10% في 2023، لتختتم العام عند أدنى مستوياتها منذ العام 2020.

وأغلق خام «برنت» يوم الجمعة، آخر يوم تداول في العام، عند التسوية عند 77.04 دولار للبرميل، بانخفاض 11 سنتًا أو 0.14%، وتحدد سعر التسوية للخام الأميركي «غرب تكساس» الوسيط عند 71.65 دولار للبرميل، بانخفاض 12 سنتا أو 0.17%، حسب وكالة «رويترز».

توقعات أسعار النفط للعام الجديد
وتوقع مسح أجرته «رويترز» لآراء 34 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط ​​خام «برنت» 82.56 دولار للبرميل في العام 2024، انخفاضا من متوسط ​​نوفمبر عند 84.43 دولار، إذ يرجحون أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى كبح الطلب، ومن الممكن أن توفر التوترات الجيوسياسية المستمرة الدعم للأسعار.

وتساءل المحللون أيضًا عما إذا كانت منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها، أو «أوبك بلس»، سيكونون قادرين على الالتزام بتخفيضات الإمدادات التي تعهدوا بها لدعم الأسعار.

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