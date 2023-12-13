  • Alwasat News
Atwasat

الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2024 لتجنب أزمة سياسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 08:29 مساء
الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2024 لتجنب أزمة سياسية
المستشار الألماني أولاف شولتس في برلين بتاريخ 11 ديسمبر 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

توصل ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة بشأن الموازنة، متجنبا خروج أزمة سياسية عن السيطرة، بعد أن قوّض حكم للمحكمة الدستورية خططه للإنفاق.

وأقر شولتس بضرورة التوفير في بعض المجالات، لكنه تعهّد بأن تحافظ برلين على المساعدات المالية لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا، مضيفا أنه سيكافح من أجل مساعدة «مستدامة» من الاتحاد الأوروبي لكييف، بحسب وكالة «فرانس برس». 

وخلصت أعلى محكمة ألمانية، الشهر الماضي، إلى أن الحكومة خرقت قاعدة دستورية مرتبطة بالديون، عندما حوّلت مبلغا قدره 60 مليار يورو (65 مليار دولار)، مخصصا للدعم في فترة الوباء، إلى صندوق مخصص للمناخ.

حكم «الدستورية» ضربة كبيرة لخطط الإنفاق
وسدد حكم الدستورية ضربة كبيرة لخطط الإنفاق، وأدخل ائتلاف شولتس الثلاثي في حالة اضطراب. وبعد تبنى موازنة طارئة لعام 2023، اختلف شولتس وشركاؤه الأصغر ضمن الائتلاف لأسابيع قبل أن يتوصلوا أخيرا إلى اتفاق 2024 في وقت مبكر الأربعاء. وستسمح خطط الائتلاف الجديدة لألمانيا بالمحافظة على التزاماتها المرتبطة بالتمويل لأوكرانيا، بالإضافة إلى برامج الانتقال إلى الحياد الكربوني، وأيضا ستحافظ على التعهدات المرتبطة بالرعاية الاجتماعية، بحسب شولتس.

-  شولتس: استمرار المساعدات لأوكرانيا له أهمية وجودية بالنسبة لأوروبا
-  ألمانيا.. مساع حكومية لإنقاذ الاقتصاد من الانكماش

وستعيد ألمانيا أيضا فرض قاعدتها بشأن سقف الدين التي يكرّسها القانون الوطني، وتمنع الدولة من استدانة أكثر من 0.35% من إجمالي الناتج الداخلي السنوي، لتغطية العجز البنيوي، ما لم تكن هناك أي ظروف استثنائية.

وفي مسعى للتعويض عن الفجوة البالغ قدرها 17 مليار يورو نتيجة الحكم، قال شولتس إنه سيجرى التخلي عن «حزم الدعم التي تضر بالمناخ». بينما قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، من حزب الخضر، إن المساعدات لقطاع الطاقة الشمسية، والحوافز لدفع المستهلكين للتحول إلى استخدام المركبات الكهربائية، ستتأثران أيضا.

إجراءات التوفير ستؤثر سلبيا على الاقتصاد
وقال غيرد لانسبرغ، من اتحاد المدن والبلدات الألمانية، لجريدة «راينيش بوست»: «تزامن إجراءات التوفير مع فترة تشهد ضعفا اقتصاديا سيؤثر سلبيا على الاقتصاد».
وتأتي الأزمة في وقت يواجه فيه الاقتصاد الألماني صعوبات بالفعل، بينما أثارت التنازلات المرتبطة بالموازنة انتقادات فورا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات

ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات
10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي

10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي
بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة الحرب» الإسرائيلية

بعد ظهور خلافات بين بايدن ونتانياهو.. مستشار الأمن القومي الأميركي يلتقي «حكومة ...
«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة الثانية

«بوابة الوسط» ترصد أرقامًا مهمة في الدوري بعد ختام الجولة السادسة للمجموعة ...
«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»

«ZARA» تعتذر.. ونشطاء التواصل الاجتماعي: «تبريرات كاذبة»
الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة

الاحتلال الإسرائيلي يقر بدفع «ثمن مؤلم» في غزة.. إصابة 21 جنديا خلال 24 ساعة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ملاعب جديدة.. واتهامات عديدة
«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟

«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟
رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي اتحاد

رئيس الاتحاد الليبي للطب الرياضي لـ«بوابة الوسط»: 80 طبيبًا جاهزًا للتعاون مع أي...
«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو

«رويترز» تنشر مقتطفات من محادثة حادة بين بايدن ونتنياهو
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا

الاستخبارات الأميركية: 315 ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا في أوكرانيا
شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم

شاهد.. «ملعب الوسط» يستعرض إحصاءات «دورينا» ويستضيف نجميه عياد وعبدالرحيم
وزير الخارجية الفلسطيني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تجويع سكان غزة

وزير الخارجية الفلسطيني يتهم الاحتلال الإسرائيلي بتعمد تجويع سكان غزة
الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»

الأهلي طرابلس يحسم «ديربي العاصمة» بثنائية أمام المدينة في «دورينا»
شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في مصراتة

شاهد.. الفلكلور الليبي يستقبل الاجتماع الفني قبل انطلاق بطولة أفريقيا للطائرة في...
جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة

جدة فلسطينية تبكي حفيدها الرضيع الذي عاش لشهر واحد.. وُلد ومات في عدوان غزة
«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية

«في التسعين»: فتحي المولدي يعلن عن عملية تحايل كبيرة على الكرة الليبية
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الصين: يجب على الدول الغنية أن «تأخذ زمام المبادرة» في التحول إلى الطاقات النظيفة
الصين: يجب على الدول الغنية أن «تأخذ زمام المبادرة» في التحول إلى...
السعودية ترحب باتفاق دبي للمناخ: تأكيد لتعدد المسارات بما يتماشى مع ظروف كل دولة
السعودية ترحب باتفاق دبي للمناخ: تأكيد لتعدد المسارات بما يتماشى ...
«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟
«كوب 28» يتبنى أول اتفاق بشأن الوقود الأحفوري.. ماذا يقول محللون؟
الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2024 لتجنب أزمة سياسية
الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2024 لتجنب أزمة ...
اقتصاد بريطانيا يسجل انكماشا تجاوز التوقعات في أكتوبر
اقتصاد بريطانيا يسجل انكماشا تجاوز التوقعات في أكتوبر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر
أسعار النفط تتراجع وتقترب من أدنى مستوى لها خلال 5 أشهر...
المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 40%
المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 40%...
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتمديد «أوبك بلس» خفض الإنتاج
أسعار النفط ترتفع وسط توقعات بتمديد «أوبك بلس» خفض الإنتاج...
تراجع النفط مع استمرار «عدم اليقين» بشأن تخفيضات إمدادات «أوبك بلس»
تراجع النفط مع استمرار «عدم اليقين» بشأن تخفيضات إمدادات ......
خلال «كوب28».. مسؤول أممي يدعو إلى إطلاق «المرحلة النهائية من عصر الوقود الأحفوري»
خلال «كوب28».. مسؤول أممي يدعو إلى إطلاق «المرحلة النهائية ......
المزيد
بايدن يشيد بالاتفاق التاريخي لـ«كوب 28» للحد من الاحترار العالمي
بايدن يشيد بالاتفاق التاريخي لـ«كوب 28» للحد من الاحترار ......
«أوبك» تتوقع وصول الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي في 2024
«أوبك» تتوقع وصول الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي في......
روسيا تشدد على تجنّب التخلي عن الوقود الأحفوري بشكل «فوضوي»
روسيا تشدد على تجنّب التخلي عن الوقود الأحفوري بشكل «فوضوي»...
اقتصاد بريطانيا يسجل انكماشا تجاوز التوقعات في أكتوبر
اقتصاد بريطانيا يسجل انكماشا تجاوز التوقعات في أكتوبر...
الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2024 لتجنب أزمة سياسية
الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق بشأن موازنة 2024 لتجنب ......
المزيد