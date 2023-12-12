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بتكلفة 13 مليار دولار.. «أفولون» الأيرلندية لتأجير الطائرات تطلب 100 طائرة من «إيرباص»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 04:36 مساء
بتكلفة 13 مليار دولار.. «أفولون» الأيرلندية لتأجير الطائرات تطلب 100 طائرة من «إيرباص»
الخطوط الجوية النروجية. (الإنترنت)
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قدمت شركة «أفولون» الأيرلندية لتأجير الطائرات طلبًا لشراء 100 طائرة إيرباص إضافية من طراز «A321neo» وأعلنت نيتها طلب 40 طائرة بوينغ من طراز «737 MAX»، وفق ما أعلنت الشركتان المصنعتان للطائرات الثلاثاء.

وقالت مجموعة «إيرباص» الثلاثاء إن «أفولون» طلبت 100 طائرة من طراز «A321neo» ليصل مجموع طلبياتها من هذا الطراز إلى 190 وإلى 632 من كل طرازات طائرات إيرباص.

40 طائرة من «بوينغ»
ونقل بيان عن الرئيس التنفيذي لشركة «أفولون» آندي كرونين قوله «يعزز هذا الطلب عمليات التسليم لدينا ويعكس ثقتنا في توقعات النمو الطويل المدى للطيران».

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وبحسب أحدث قائمة أسعار أعلنتها مجموعة إيرباص، فإن الصفقة ستكون بحوالي 13 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الطائرات الأربعين التي تعتزم «أفولون» شراءها من بوينغ 4.8 مليار دولار بحسب قائمة أسعار المجموعة.

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