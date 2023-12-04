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الذهب يتخطى الـ2100 دولار للأونصة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 ديسمبر 2023, 09:11 صباحا
الذهب يتخطى الـ2100 دولار للأونصة
سبائك ذهب بعد تفحصها وصقلها في مصنع إيه بي سي لتكرير الذهب بسيدني في 5 أغسطس 2020. (أ ف ب)
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سجلت أسعار الذهب الإثنين رقما قياسيا تجاوز فيه الـ2100 دولار للأونصة وسط توقعات بخفض الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

وحقق الذهب 2135.39 دولار للأونصة عند بدء المداولات في آسيا، محطما الرقم القياسي التاريخي الذي سجله العام 2020 إبان تفشي وباء «كوفيد-19»، حسب «فرانس 24».

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وتهافت العملاء خلال الأسابيع الماضية على شراء الذهب الذي يشكل ملاذا آمنا في ظل الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة.

وتعزز هذا التوجه مع ورود سلسلة من البيانات تفيد بتباطؤ التضخم خلال أكتوبر في الولايات المتحدة، ما أثار توقعات بخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة.

وانعكست هذه التوقعات على الدولار أيضا، ما جعل الذهب أقل كلفة.

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