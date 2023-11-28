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قبيل «كوب 28».. مطالب بفرض ضريبة 25 مليار دولار على الدول النفطية لدفع تكاليف الأضرار المناخية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 12:52 مساء
قبيل «كوب 28».. مطالب بفرض ضريبة 25 مليار دولار على الدول النفطية لدفع تكاليف الأضرار المناخية
شعار قمة «كوب 28» للمناخ. (الإنترنت)
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طالبت مجموعة من القادة الدوليين والاقتصاديين بفرض ضريبة على عائدات الدول الرئيسية المنتجة للنفط، قدرها 25 مليار دولار، لدفع تكاليف الأضرار الناجمة عن أزمة التغير المناخي في البلدان الأكثر فقرا وهشاشة في العالم. ووقعت 70 شخصية دولية خطابا مشتركا يدعو إلى اتخاذ تدابير حازمة قبيل انعقاد قمة المناخ «كوب 28» بعد غد في الإمارات.

ومن بين الموقعين الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك، ورئيسة مالاوي السابقة جويس باندا، ورئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت، ورئيس الوزراء البريطاني غوردن براون، بالإضافة إلى 25 من رؤساء الدول والحكومات السابقين، والعشرات من كبار الاقتصاديين، حسب جريدة «ذا غارديان».

وجاء في الخطاب الذي نقلته الجريدة البريطانية، إن ضريبة الـ25 مليار دولار تمثل جزءا صغيرا من الثروة التي حققتها البلدان المنتجة للنفط في السنوات الأخيرة (4 تريليونات دولار في العام 2022)، وذلك بهدف المساعدة في تمويل صندوق لتغطية الخسائر والأضرار التي تلحق بالبلدان الفقيرة المتضررة من تأثيرات أزمة المناخ.

تمويل حلول أزمة التغير المناخي
ونقلت «ذا غارديان» عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قوله «يجب كسر الجمود بشأن تمويل المناخ إذا أردنا لمؤتمر كوب 28 أن ينجح. بعد أكثر من عقد من الوعود الكاذبة، فإن ضريبة النفط والغاز البالغة 25 مليار دولار التي تدفعها الدول النفطية هي جزء من تمويل يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف في الجنوب العالمي».

وأضاف: «لكن يجب على جميع الدول المصدرة للانبعاثات التي سجلت مستويات تاريخية أن تجلس إلى الطاولة مع الضمانات والمنح إذا كان لنا أن نجمع تريليون دولار سنويا اللازمة لتمويل التنمية والمناخ في الجنوب العالمي».

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ومن المقرر أن يرسل الخطاب إلى رئيس قمة «كوب 28»، سلطان الجابر، وهو المدير التنفيذي لمجموعة «أدنوك» النفطية الإماراتية، وإلى رئيس الدورة الحالية لمجموعة العشرين، الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

4 تريليونات دولار عائدات نفطية
ويشير الخطاب إلى أن العائدات النفطية بلغت 1.5 تريليون دولار سنويًا قبل جائحة «كورونا»، وارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 4 تريليونات دولار في العام 2022، وهو ما يعادل 20 ضعف ميزانية المساعدات العالمية بأكملها، وأكثر من 30 ضعف ميزانيات بنوك التنمية المتعددة الأطراف مجتمعة، و40 ضعف المبلغ الذي وعدت به البلدان الفقيرة في العام 2009، وهو 100 مليار دولار سنويا، للمساعدة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف مع آثار أزمة المناخ.

وجاء في الخطاب «في غضون عام واحد فقط، حققت الدول المنتجة للنفط وشركاتها الوطنية وغيرها من الشركات الخاصة أرباحًا غير متوقعة، قدرها 2.5 تريليون دولار، ولم تفعل شيئًا لكسبها».

صندوق الخسائر والأضرار
ويعد إنشاء صندوق لمعالجة خسائر وأضرار أزمة التغير المناخي أحد أهداف قمة «كوب 28»، لكن عددا قليلا من الدول أبدت استعدادا للمشاركة في تمويله.

ويحتاج الصندوق إلى مليارات الدولارات، وهي مبالغ ليست في متناول الحكومات وحدها، بل تحتاج مصادر أخرى للدخل يجري استكشافها، تشمل رسوما محتملة على المسافرين الدائمين والشحن الدولي. وتمثل الضريبة التي يقترحها الخطاب (25 مليار دولار) 3% فقط من إجمالي العائدات النفطية للدول الرئيسية المنتجة للخام.

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