رئيس مؤتمر «كوب 28»: يجب على جميع الصناعات المشاركة في خفض الانبعاثات والخضوع لمحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط

دافع رئيس مؤتمر «كوب 28» سلطان الجابر عن الحضور الواسع للصناعيين والشركات في هذا اللقاء، مضيفا أنه لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء انبعاثات غازات الدفيئة.

وقال في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» قبل خمسة أيام من انطلاق المؤتمر المختص بالمناح: «على الجميع تحمل مسؤولياته والخضوع للمحاسبة"».

وتابع الجابر، وهو إماراتي الجنسية: «هذا يشمل كل الصناعات ولا سيما الصناعات التي تصدر الكثير من الانبعاثات مثل الطيران والنقل والألمنيوم والأسمنت والفولاذ فضلا عن قطاعي النفط والغاز».

70 ألف شخص يشاركون في مؤتمر المناخ بدبي

ويتوقع أن يشهد المؤتمر الذي يعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر مشاركة قياسية مع أكثر من 70 ألف شخص بينهم بابا الفاتيكان.

ويسجل نحو ألف رئيس شركة ومنظمة خيرية للمشاركة في اجتماع يستمر يومين على هامش قمة قادة الدول والحكومات في الأول من ديسمبر والثاني منه.

ويتوقع أن تعلن الشركات بهذه المناسبة عن نحو 20 التزاما، على ما أكد منظّمها بدر جعفر.

ومنذ تعيينه في يناير الماضي رئيسا لـ«كوب28»، أكد سلطان الجابر مرارا نيته إشراك القطاع الخاص إلى جانب الدول في تمويل عملية التحول في مجال الطاقة أو عملية تكيف الدول الضعيفة مع التغير المناخي.

دعم القطاع الخاص

وأوضح الجابر في المقابلة مع الوكالة الفرنسية: «علينا تشجيع التمويل من جانب القطاع الخاص، يجب أن نساعد في تخفيض المخاطر لرؤوس الأموال الخاصة. علينا توفير الضمانات الضرورية وآليات التغطية لحماية القطاع الخاص وحضه على الانضمام لجهود حل التحديات الماثلة أمام التمويل المناخي».

وأكد الجابر أن حجم التحدي كبير ويتطلب نهجا شاملا يشارك فيه الجميع من دول وقطاع خاص.

وتابع: «سأطلب من الجميع ومن كل قطاع تحمل مسؤولياته والخضوع للمساءلة بهدف تحقيق هدف حصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الحقبة الصناعية». ويشكل ذلك أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 طموحا.