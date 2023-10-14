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صندوق النقد يتفق على زيادة حصص التمويل واعتماد مقعد جديد لأفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 أكتوبر 2023, 04:20 مساء
صندوق النقد يتفق على زيادة حصص التمويل واعتماد مقعد جديد لأفريقيا
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا. (الإنترنت)
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أعلن صندوق النقد الدولي السبت أنه توصل خلال اجتماعاته السنوية المنعقدة في مراكش هذا الأسبوع إلى الاتفاق على زيادة حصص التمويل بحلول نهاية السنة واعتماد مقعد جديد للقارة الأفريقية.

وأوضحت رئيسة لجنة الصندوق وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته السبت مع المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا غورغييفا «حصل اتفاق على رفع ملحوظ في الحصص بحلول نهاية السنة» الحالية. وأكدت «هذه نقطة أساسية ليكون لدينا صندوق نقد دولي يعتمد على حصص قوية تتمتع بموارد مناسبة تؤمن الاستقرار المالي ما يسمح كذلك بدعم أفضل لأكثر الدول ضعفًا» بحسب «فرانس برس».

وتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي قيمة الأموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.

 تعزيز صوت أفريقيا جنوب الصحراء 
على صعيد آخر أكدت كالفينو حصول اتفاق «للاستمرار في تعزيز صوت أفريقيا جنوب الصحراء وتمثيلها. لقد اتفقنا على معقد خامس وعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لصالح أفريقيا جنوب الصحراء». وسيكون هذا المقعد هو الثالث لأفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي. 

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ويتوقع أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ بعد سنة. وكان البنك الدولي أقدم على هذه الخطوة منذ 2014. وتعليقًا على منح هذا المقعد، قالت غورغييفا «ما أثلج صدري جدًا هو الدعم الكامل لمقعد أفريقي ثالث في مجلسنا التنفيذي. هذا أمر مهم للاجتماعات التي تقام على الأرض الأفريقية. رغم الصعوبات لا يسعني إلا أن أشيد بالأعضاء لسلوكهم طريق التضامن الذي يعتمد عليه مئات ملايين الأشخاص».

 موعد تغيير حجم تصويت الأعضاء
وعددت غورغييفا أيضًا الأهداف الأربعة الرئيسية التي حققتها اجتماعات مراكش ومنها «أولوية جعل الصندوق أقوى ماليًا على صعيد قدرتنا على المساهمة في حال تعرضنا لصدمة إضافية». وأكدت «من المفرح جدًا أن نرى الأعضاء يتفقون على إنجاز مراجعة الفصل السادس عشر مع زيادة كبيرة في الحصص».

وردًا على سؤال حول موعد تغيير حجم تصويت الأعضاء في صندوق النقد الدولي قالت غورغييفا «اتفق الأعضاء على أن ذلك سيكون الخطوة التالية وسيكون هناك مسار وخطة واضحين للوصول إلى هذا الهدف».

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