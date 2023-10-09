بدء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي الإثنين في المغرب

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الإثنين، أول الاجتماعات السنوية لهما في القارة الأفريقية منذ 50 عاما فيما يتعرضان لضغوط لاعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون والرازحة تحت تداعيات التغير المناخي.

ويشارك في الاجتماعات التي تستمر أسبوعا كاملا وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى، في مدينة مراكش المغربية بعد شهر من زلزال عنيف قضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في المنطقة، حسب وكالة «فرانس برس».

وتعود الاجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسستين الماليتين العالميتين في أفريقيا إلى العام 1973 عندما استضافت كينيا هذا الحدث فيما كانت لا تزال بعض دول القارة تحت سلطة الاستعمار، وبعد نصف قرن، لا تزال القارة الأفريقية تواجه سلسلة من التحديات تتراوح بين النزاعات والانقلابات العسكرية والفقر والكوارث الطبيعية.

وبالإضافة للآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» على المستوى العالمي، تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بارتفاع هائل في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في العالم.

رفع مستويات التمويل

ونبه البنك الدولي الأسبوع الماضي إلى أن الآفاق المستقبلية لدول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى «تبقى قاتمة» وسط تفاقم انعدام الاستقرار في القارة. أضافت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لوكالة «فرانس برس» الخميس «نتوقع آفاقا أفضل لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2024»، مشيدة ببعض الدول لتعاملها الحذر مع التضخم،مشيرة إلى الوضع صعب لاستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ما يجعل 144 مليون شخص يعانون لتامين المأكل لهم أو لعائلاتهم، مؤكدة أنها ستحض الدول الغنية والقطاع الخاص على بذل المزيد لمساعدة الدول النامية.

وقد تشكل هذه الاجتماعات فرصة لإصلاح نظام الحصص المعمول به، فتحدد الحصص التي تستند إلى أداء كل دولة الاقتصادي، قيمة الأموال التي ينبغي أن تؤمنها لصندوق النقد الدولي وثقلها في عملية التصويت وسقف القروض التي يمكنها الحصول عليها.

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وناشدت غورغييفا الدول الأعضاء تعزيز مستويات التمويل عبر رفع الحصة التي ينبغي عليها دفعها، إلا أن الولايات المتحدة أكدت أنها ستدعم رفعا لكل الحصص في خطوة ستبقي على ثقل تصويت كل دولة على حاله.

وقالت غورغييفا أيضا إن المجلس التنفيذي للصندوق سيتوسع لإضافة مقعد ثالث لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ما يمنح القارة صوتا أقوى.

مسيرة للمطالبة بتغيير سياسة صندوق النقد

إلا أن المنظمات غير الحكومية ترى أن الحلول التي يطرحها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمدفوعة بهاجس التقشف، توسع في الواقع الهوة بين الأغنياء والفقراء.

ويعتزم ناشطون تنظيم مسيرة في مراكش لمطالبة صندوق النقد والبنك الدولي ومقرهما في واشنطن بخطوات جريئة لمواجهة أزمتي المناخ والديون، وحثهما على التركيز لإلغاء ديون أفقر دول العالم وفرض ضرائب على الأغنياء.

وقالت منظمة «أوكسفام» إن 57% من أكثر دول العالم فقرا مضطرة إلى خفض الإنفاق العام بما مجموعه 229 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلق المدير التنفيذي للمنظمة «أميتاب بهار» «يعود البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى أفريقيا للمرة الأولى منذ عقود مع الرسالة الفاشلة نفسها»، مضيفا «صندوق النقد الدولي يدفع أكثر الدول فقرا إلى حمية تجويع تقوم على اقتطاع في النفقات ما يزيد من انعدام المساواة والمعاناة».