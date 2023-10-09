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مؤسسة «غيتس» تمنح 40 مليون دولار لتوفير لقاحات الحمض النووي الريبي في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 09 أكتوبر 2023, 01:37 مساء
مؤسسة «غيتس» تمنح 40 مليون دولار لتوفير لقاحات الحمض النووي الريبي في أفريقيا
شعار مؤسسة «بيل غيتس». (رويترز)
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أعلنت مؤسسة «بيل غيتس» منح 40 مليون دولار لتحسين الوصول إلى لقاحات الحمض النووي الريبي وتعزيز الحماية ضد الأمراض في القارة الأفريقية.

وبموجب الإعلان، ستحصل شركة «كوانتم بيوساينس»، ومقرها بلجيكا، على 20 مليون دولار لتطوير العمل على منصة تصنيع الحمض النووي الريبوزي الخاصة بها، في حين سيحصل كل من معهد «باستور دي داكار» في السنغال ومعهد «بيوفاك» في جنوب أفريقيا على 5 ملايين دولار لشراء التكنولوجيا.

كما يتوافر مبلغ إضافي قدره عشرة ملايين دولار لمصنعي اللقاحات الآخرين الذين يرغبون في استخدام المنصة، كما نقلت وكالة «رويترز» اليوم الإثنين.

وقالت الناطقة باسم مؤسسة «غيتس» إن «منصة كوانتوم تسمح بإنتاج دفعات من الحمض النووي الريبوزي بتكلفة أقل وبكفاءة على نطاق واسع».

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لقاحات الحمض النووي الريبي تحدث ثورة في الاستجابة لـ«كوفيد19»
وأحدثت اللقاحات المصنوعة باستخدام الحمض النووي الريبوزي المرسال ثورة في الاستجابة لجائحة «كوفيد-19» لكن الوصول إليها كان غير عادل إلى حد كبير.

ومنذ ذلك الحين، جرى إنشاء عدد من المبادرات لمعالجة هذه المشكلة ومحاولة استخدام التكنولوجيا الجديدة لمواجهة التهديدات القائمة التي تؤثر بشكل غير متناسب على الدول ذات الدخل المنخفض، مثل الملاريا والسل.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية مركز تكنولوجيا لقاح الحمض النووي الريبي في كيب تاون في أبريل من هذا العام. وقد قامت إحدى الشركات الأعضاء، وهي شركة « أفريجين بيولوجيكس» بتصنيع أول لقاح باستخدام بهذه التكنولوجيا هو الأول في أفريقيا لفيروس «كوفيد-19».

وتظل التكلفة المرتفعة أحد العوائق أمام الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الحمض النووي الريبي في إنتاج اللقاحات، خصوصا إنتاجها على نطاق واسع وآمن.

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