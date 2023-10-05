دراسة: أوروبا تحتاج إلى إنفاق تريليوني يورو للاكتفاء من الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت دراسة جديدة أن أوروبا يمكن أن تنشئ قطاع طاقة مستدام ذاتيا من خلال إنفاق نحو تريليوني يورو على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومصادر الطاقة المتجددة الأخرى بحلول العام 2040.

وقال التقرير، الذي قاده معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، إن القارة ستحتاج إلى استثمارات سنوية بقيمة 140 مليار يورو بحلول العام 2030، و100 مليار سنويا في العقد التالي لتحقيق ذلك، حسب وكالة «رويترز».

الاستغناء عن الوقود والغاز

وفي حين أن معظم المبلغ سيكون مطلوبا للتوسع في توليد الكهرباء عبر طاقة الرياح، فإن موارد الطاقة الشمسية والهيدروجين والطاقة الحرارية الأرضية ستكون بمثابة ركائز إضافية لاستراتيجية من شأنها أن تسد احتياجات أوروبا من الكهرباء حصريا من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، وسيستغرق الأمر عقدا آخر لتحويل نظام الطاقة بأكمله، بما في ذلك أشياء مثل التدفئة التي تعمل حاليا بالنفط أو الغاز، إلى مصادر الطاقة المتجددة، وفقا للدراسة.

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وفي الشهر الماضي، أعطى المشرعون الأوروبيون موافقتهم النهائية على أهداف ملزمة قانونا لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة بشكل أسرع هذا العقد، وهو جزء أساسي من خطط أوروبا للحد من تغير المناخ والتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.