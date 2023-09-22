«مايكروسوفت» تقترب من إتمام الاستحواذ على الشركة المطورة لـ«كول أوف ديوتي»

القاهرة - بوابة الوسط

قطعت شركة «مايكروسوفت»، مالكة أجهزة «إكس بوكس»، شوطا كبيرا في تبديد العقبة الأخيرة التي تمنعها من الاستحواذ على «أكتيفجن بليزارد»، مُبتكرة ألعاب «كول أوف ديوتي» و«ديابلو» و«كاندي كرَش».

ويُعد هذا الاستحواذ الضخم، البالغة قيمته 69 مليار دولار، جزءاً من رهان «مايكروسوفت» المكلف للغاية، لتعزيز موقعها في قطاع الألعاب، ولمساعدة وحدة التحكم الناجحة التي تنتجها (إكس بوكس) على التنافس مع أجهزة «بلاي ستيشن» من «سوني»، حسب وكالة «فرانس برس».

موافقة بريطانية موقتة على الصفقة

وأعلنت هيئة المنافسة البريطانية، الجمعة، أنها أعطت موافقة موقتة على الاتفاقية الجديدة التي أبرمتها «مايكروسوفت» الأميركية العملاقة، للاستحواذ على «أكتيفيجن بليزارد».

وتحدثت الهيئة البريطانية في بيان عن «مخاوف متبقية محدودة» بشأن هذا الاندماج، إلا أن «مايكروسوفت» اقترحت حلولا لها من شأنها تبديدها.

ومنحت هيئة المنافسة البريطانية الأطراف المعنية أسبوعين، للتعليق على الحلول المقترحة قبل اتخاذ قرارها النهائي. لكن من المحتم على ما يبدو أن تحظى الاتفاقية بالموافقة الكاملة، وفق الوكالة الفرنسية.