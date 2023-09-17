  • Alwasat News
Atwasat

«غازبروم»: أوكرانيا رفضت تمرير 41.5 مليون متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 سبتمبر 2023, 10:23 صباحا
«غازبروم»: أوكرانيا رفضت تمرير 41.5 مليون متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا
عامل بإحدى محطات نقل الغاز التابعة لغازبروم الروسية (أرشيفية: الانترنت)
alwasat radio

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، السبت، أنها وردت 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر محطة ضخ الغاز «سودجا» في أوكرانيا، إلا أن الجانب الأوكراني رفض طلب التسليم عبر سوخرانوفكا، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» مساء أمس السبت.

وذكر ممثل الشركة أن «غازبروم» تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر «سودجا»، الذي يبلغ 41.5 مليون متر مكعب في 16 سبتمبر، مقارنة بـ42.4 مليون متر مكعب يوم الجمعة. وعلى الرغم من ذلك، جرى رفض طلب التسليم.
ويظل خط عبور الغاز عبر محطة سوخرانوفكا الأوكرانية هو الطريق الوحيد لتزويد دول غرب ووسط أوروبا بالغاز الروسي، بعدما جرى تعليق الضخ عبر «نورد ستريم 1» بالكامل.

فرنسا لم تعد تتلقى أي غاز روسي عبر خطوط الأنابيب
وفي 10 مايو الماضي، قال مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا إنه سيغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا بدءا من 11 مايو بسبب «قوة قاهرة»، حيث يزعم أن الشركة لا يمكنها السيطرة على محطة ضاغط الغاز نوفوبسكوف في منطقة لوجانسك. ونتيجة ذلك، سيجرى رفض طلبات النقل، ولن يقبل الغاز.

لكن شركة الغاز الروسية لم ترٍ أي أسباب لتعليق الضخ بموجب الترتيب السابق، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تأكيد لأي ظروف قاهرة.
وأضافت الشركة أنه كان من المستحيل من الناحية الفنية تحويل كل أحجام النقل إلى نقطة ربط أخرى، وهي محطة توزيع الغاز «سودجا» في منطقة كورسك الروسية.

الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت اعتماد أوروبا على الغاز الروسي 
أظهرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حجم اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي. ووفقاً لوكالة Bne IntelliNews، فإنّ 27 دولة في أوروبا تعتمد على الغاز من روسيا بـ40% من احتياجاتها، والذي يصل معظمه عبر خطوط أنابيب «يامال - أوروبا» التي تعبر بيلاروس وبولندا إلى ألمانيا، وخط «نورد ستريم 1» الذي يذهب مباشرةً إلى ألمانيا، أكبر مستهلك للغاز الروسي عالميا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة آثار «دانيال»

كاريكاتير حليم - مجلس النواب يقر ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار لمعالجة ...
تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين

تونس تطلق حملة أمنية موسعة ضد «مهربي البشر» لوقف موجات تدفق المهاجرين
عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين

عقيلة صالح يقوم بجولة في درنة والقبة ويتابع أوضاع النازحين
«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار

«كذب أبيض» فيلم مغربي ينافس على جائزة الأوسكار
الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»

الجميع في درنة يبحث عن ذويه.. «حتى الأوز»
تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في تونس.. الإثنين

تطورات تجبر الأهلي بنغازي على البقاء بأفريقيا والبعثة تتجه لمواجهة أسيك في ...
الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل المواجهتين

الهلال يتراجع عن الانسحاب من «الكونفدرالية» بعد تعنت «كاف» ورواندا تستقبل ...
الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين 1982

الطائرة الليبية تتأهل لمونديال اليابان وتستعيد ذكريات كأس العالم في الأرجنتين ...
«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ (فيديو)

«كأننا في ساحة حرب».. ماذا قالت مراسلة «سي إن إن» عن مشاهد الدمار في درنة؟ ...
كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية

كاريكاتير خيري - خطة الطوارئ للحكومات الليبية
جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا

جامعة «ييل» الأميركية: عاصفة «دانيال» الأكثر فتكا في تاريخ أفريقيا
«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي

«درنة الجرح» قصيدة للشاعر محمد المزوغي
«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات

«حل زائف».. دراسة تشكك في قدرة «أرصدة الكربون» على حماية الغابات
تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

تعاون نادر.. رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية
رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر

رئيس الحماية المدنية الإيطالية: تأثير العاصفة «دانيال» في درنة مدمر
حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة

حيدر السائح: رصدنا 55 حالة تلوث بمياه غير صالحة للشرب في درنة
روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»

روسيا تعلن تطوير غواصات نووية ومسيرات «تحت الماء»
تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون دولار لدعمهم

تقديرات أممية بتضرر 884 ألف شخص جراء «دانيال» في ليبيا.. ومبادرة لجمع 71 مليون ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بولندا والمجر وسلوفاكيا تفرض حظرا على الحبوب الأوكرانية
بولندا والمجر وسلوفاكيا تفرض حظرا على الحبوب الأوكرانية
«بتروناس» البرازيلية تدرس إطلاق مشروع مشترك مع «أدنوك» الإماراتية
«بتروناس» البرازيلية تدرس إطلاق مشروع مشترك مع «أدنوك» الإماراتية
«موديز» ترفع تصنيف ديون اليونان السيادية درجتين
«موديز» ترفع تصنيف ديون اليونان السيادية درجتين
مواجهة بين العمال وعمالقة صناعة السيارات الأميركية في ثاني أيام الإضراب
مواجهة بين العمال وعمالقة صناعة السيارات الأميركية في ثاني أيام ...
آلاف الأشخاص يتظاهرون في سويسرا من أجل القدرة الشرائية
آلاف الأشخاص يتظاهرون في سويسرا من أجل القدرة الشرائية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما
«فاو»: سعر الأرز في أعلى مستوياته منذ 15 عاما...
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية
الصين تحظر استخدام هواتف «آيفون» في المنشآت الحكومية...
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس
ارتفاع نسبة التضخم في مصر إلى 39.7% خلال أغسطس...
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ الذروة هذا العقد
وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم سيبلغ ......
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ
غوتيريس يدق ناقوس الخطر: الانهيار المناخي بدأ...
المزيد
«غازبروم»: أوكرانيا رفضت تمرير 41.5 مليون متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا
«غازبروم»: أوكرانيا رفضت تمرير 41.5 مليون متر مكعب من الغاز ......
بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع التكلفة
بنوك «وول ستريت» تقتطع آلاف الوظائف لتخفيف ضغوط ارتفاع ......
قمة مجموعة الـ77+الصين تدعو إلى الوحدة في مواجهة الدول الغنية
قمة مجموعة الـ77+الصين تدعو إلى الوحدة في مواجهة الدول ......
آلاف الأشخاص يتظاهرون في سويسرا من أجل القدرة الشرائية
آلاف الأشخاص يتظاهرون في سويسرا من أجل القدرة الشرائية...
مواجهة بين العمال وعمالقة صناعة السيارات الأميركية في ثاني أيام الإضراب
مواجهة بين العمال وعمالقة صناعة السيارات الأميركية في ثاني ......
المزيد