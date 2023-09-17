«غازبروم»: أوكرانيا رفضت تمرير 41.5 مليون متر مكعب من الغاز الروسي إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «غازبروم» الروسية، السبت، أنها وردت 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر محطة ضخ الغاز «سودجا» في أوكرانيا، إلا أن الجانب الأوكراني رفض طلب التسليم عبر سوخرانوفكا، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» مساء أمس السبت.

وذكر ممثل الشركة أن «غازبروم» تصدر الغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني عبر «سودجا»، الذي يبلغ 41.5 مليون متر مكعب في 16 سبتمبر، مقارنة بـ42.4 مليون متر مكعب يوم الجمعة. وعلى الرغم من ذلك، جرى رفض طلب التسليم.

ويظل خط عبور الغاز عبر محطة سوخرانوفكا الأوكرانية هو الطريق الوحيد لتزويد دول غرب ووسط أوروبا بالغاز الروسي، بعدما جرى تعليق الضخ عبر «نورد ستريم 1» بالكامل.

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وفي 10 مايو الماضي، قال مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا إنه سيغلق نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا بدءا من 11 مايو بسبب «قوة قاهرة»، حيث يزعم أن الشركة لا يمكنها السيطرة على محطة ضاغط الغاز نوفوبسكوف في منطقة لوجانسك. ونتيجة ذلك، سيجرى رفض طلبات النقل، ولن يقبل الغاز.

لكن شركة الغاز الروسية لم ترٍ أي أسباب لتعليق الضخ بموجب الترتيب السابق، مشيرة إلى أنها لم تتلق أي تأكيد لأي ظروف قاهرة.

وأضافت الشركة أنه كان من المستحيل من الناحية الفنية تحويل كل أحجام النقل إلى نقطة ربط أخرى، وهي محطة توزيع الغاز «سودجا» في منطقة كورسك الروسية.