حكم تركي بسجن مؤسس «ثوديكس» للعملات الرقمية 11 ألف عام

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة تركية بسجن مؤسس منصة «ثوديكس» لتبادل العملات الرقمية، فاروق فاتح أوزير، 11 ألفا و196 عاما، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

كما أمرت المحكمة في إسطنبول بإيقاع العقوبة نفسها على شقيقَيه، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

المتهم فر من تركيا 16 شهرا

ضبط مؤسس «ثوديكس»، المطلوب بموجب نشرة حمراء من «الإنتربول»، في ألبانيا في أغسطس العام 2022، بعد 16 شهرا من فراره من تركيا، ثم سلِّم إليها في أبريل الماضي.

واتهمت السلطات التركية «أوزير» بالفرار مع أصول بملياري دولار تخص نحو 400 ألف مستخدم.