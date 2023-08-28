وزيرة التجارة الأميركية تلتقي نظيرها الصيني في بكين
القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 07:18 صباحا
لقاء وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في بكين، 28 أغسطس 2023، (أسوشيتد برس)
التقت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو نظيرها الصيني وانغ وينتاو في بكين، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت قناة «سي سي تي في» الحكومية.
وزيارة ريموندو التي ستستمر حتى الأربعاء هي الأحدث في سلسلة من زيارات رفيعة للصين يجريها مسؤولون أميركيون في الأشهر الأخيرة، حسب وكالة «فرانس برس».
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