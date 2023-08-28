وزيرة التجارة الأميركية تلتقي نظيرها الصيني في بكين

القاهرة - بوابة الوسط

التقت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو نظيرها الصيني وانغ وينتاو في بكين، اليوم الإثنين، حسبما ذكرت قناة «سي سي تي في» الحكومية.

وزيارة ريموندو التي ستستمر حتى الأربعاء هي الأحدث في سلسلة من زيارات رفيعة للصين يجريها مسؤولون أميركيون في الأشهر الأخيرة، حسب وكالة «فرانس برس».