الإنتاج الصناعي في ألمانيا يتراجع مجددًا في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا في يونيو، للشهر الثاني على التوالي، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ الطلب في هذا القطاع، الأمر الذي يؤثر منذ عدة أشهر على القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاء «ديستاتيس» (Destatis)، في بيان الاثنين، إن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1,5% خلال شهر واحد وفق البيانات المعدلة للتغيرات الموسمية وأيام العمل، بعد انخفاض منقّح بنسبة 0,1% في مايو، بحسب وكالة «فرانس برس».

والانخفاض أقوى بكثير مما توقعه خبراء أداة التحليل المالي «Factset»، الذين تحدثوا عن نسبة 0,5%. وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج بنسبة 1,7%، مرة أخرى وفقًا لـ«ديستاتيس».

وفي التفاصيل، انخفض إنتاج قطع غيار المعدات بنسبة 3,9%. ولم يقابل هذا الانخفاض ارتفاع كافٍ في السلع الاستهلاكية (+1,8%) والسلع الوسيطة (+0,4%)، وفق «ديستاتيس».

- مخاوف من الركود تتزايد في ألمانيا مع انخفاض الإنتاج الصناعي

الإنتاج الصناعي في ألمانيا يعاني

بالتوازي، شهد قطاع السيارات انخفاضًا في إنتاجه بنسبة 3,5% خلال شهر واحد. وتعاني الصناعة الألمانية، التي تعد ركيزة القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، منذ عدة أشهر.

وتأثرت بالانخفاض الحاد في الطلب المحلي بسبب التضخم الذي لا يزال عند مستويات عالية، أي عند 6,2% على مدى عام واحد في يوليو، وبسبب قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدلات الفائدة.

ولا تزال أسعار الطاقة أيضًا مرتفعة نسبيًا، بينما تكافح بعض الأنشطة الأكثر استخدامًا للطاقة، مثل المواد الكيميائية، للعودة إلى مستويات إنتاجها قبل الحرب في أوكرانيا. وأوضحت فرانزيسكا بالماس الخبيرة في «كابيتال إيكونوميست»، أنه «ربما تسببت أزمة الطاقة في فقدان دائم للإمكانات في هذه القطاعات».

أما الصادرات الضرورية للقطاع، فهي أقل ديناميكية على خلفية تباطؤ الطلب على المنتجات الألمانية في الصين والولايات المتحدة، وهما سوقان مهمان لهذا القطاع.

ودخلت ألمانيا في حالة ركود في الربع الأول، مع انخفاض ربعين متتاليين في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك انخفاض بنسبة 0,4 في المائة بين يناير ومارس. بالنسبة للربع الثاني، أفاد «ديستاتيس» بركود إجمالي في الناتج المحلي (+ 0,0%). لكن هذه الأرقام غير نهائية.