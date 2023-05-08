  • Alwasat News
Atwasat

مخاوف من الركود تتزايد في ألمانيا مع انخفاض الإنتاج الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 08 مايو 2023, 04:07 مساء
مخاوف من الركود تتزايد في ألمانيا مع انخفاض الإنتاج الصناعي
مبنى الرايخستاغ في برلين. (الإنترنت)
alwasat radio

تراجع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر مما كان متوقعًا في مارس بسبب الانخفاض الكبير في صناعة السيارات، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الإثنين، مما أدى إلى تعميق المخاوف من مواجهة أكبر اقتصاد أوروبي ركودًا حادًا. وأظهرت الأرقام التي نشرتها وكالة الإحصاء الفدرالية «ديستاتيس»، أن الإنتاج انخفض بنسبة 3.4% عن الشهر السابق.

ويأتي ذلك بعد شهرين من نمو قوي في يناير وفبراير، فيما كانت الأرقام أقل بـ1% مما توقعه محللون لشركة البيانات المالية «فاكتسيت».

- ألمانيا تفتح أبوابها للأجانب بسبب نقص اليد العاملة
-  تراجع التضخم في ألمانيا بفعل تدابير حكومية

والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات انخفاضًا مفاجئًا في الطلبيات الجديدة في المصانع الألمانية، مع تضرر القطاع الصناعي في البلاد جراء ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي حين ارتفعت الآمال في أن تتفادى ألمانيا ركودًا، غذّت المجموعة الأخيرة من البيانات السلبية المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك.

 انخفاض عمليات تصنيع السيارات
وكانت صناعة السيارات مساهمًا رئيسيًا في التراجع الذي سجّل في مارس مع انخفاض عمليات تصنيع السيارات وقطع الغيار بنسبة 6.5%. كما كان هناك انخفاض كبير في عمليات تصنيع الآلات والمعدات وكذلك الإنتاج في قطاع البناء.

لكن رغم ذلك، أصرت وزارة الاقتصاد على أن معنويات قطاع الأعمال تتحسن في الآونة الأخيرة ما «يشير إلى انتعاش اقتصادي خلال العام». وفي هذا السياق، توقعت الحكومة الألمانية نموا بنسبة 0.4% للعام 2023 كاملًا

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»

«أدرينالين»: 32 بار .. مع «COLOMBY»
«أدرينالين».. مع «COLOMBY»

«أدرينالين».. مع «COLOMBY»
«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي

«أطفال أبطال» (11)‎: المتحدي
«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري

«أكلات ماجدة 2» (حـ 23): دبابيس الدجاج وقطايف عصافيري
«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار

«غارديينز أوف ذي غالاكسي» يحقق 114 مليون دولار
مقتل مهرب مخدرات بارز وسبعة من أفراد عائلته في قصف أردني على جنوب سورية

مقتل مهرب مخدرات بارز وسبعة من أفراد عائلته في قصف أردني على جنوب سورية
مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا

مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز الثالث في بريطانيا
مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي

مسعود السلامي: «6+6» وُلِدت ميتة.. وسنذهب إلى لجنة رفيعة المستوى يختارها باتيلي
جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات

جبريل أوحيدة: أطراف تضغط على لجنة «6+6» لعرقلة إعداد قوانين الانتخابات
10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع

10 أخطاء تقع فيها الأم عند إدخال الطعام للرضيع
شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟

شاهد في «هذا المساء»: «6+6».. هل تهزم لجان باتيلي القوة القاهرة؟
فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع

فيرستابن يفوز بجائزة ميامي الكبرى رغم انطلاقه من المركز التاسع
شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر

شاهد استوديو الـ«VAR».. للحالات التحكيمية لمباراة النصر والأخضر
«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري

«كلينكا»: أمراض شائعة تصاب بها عين مريض السكري
غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية

غروسي يحذر من «حادث نووي خطير» في محطة زابوريجيا الأوكرانية
«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟

«هذا المساء»: الزاوية.. ماذا تقول الرواية الرسمية وما موقف المسؤولين هناك؟
«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا

«في التسعين»: الخمسي يفجر معضلة أخرى لكرة القدم في ليبيا
تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة الأولى

تركيا على موعد مع انتخابات غير محسومة لمصلحة إردوغان وسط معارضة موحدة للمرة ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بايدن يلتقي الجمهوريين الثلاثاء لحل الخلاف بشأن سقف الدين
بايدن يلتقي الجمهوريين الثلاثاء لحل الخلاف بشأن سقف الدين
برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته للفلسطينيين بسبب نقص التمويل
برنامج الأغذية العالمي يعلق مساعداته للفلسطينيين بسبب نقص التمويل
يلين تحذر من «الفوضى» إذا فشلت الولايات المتحدة في رفع سقف الدين
يلين تحذر من «الفوضى» إذا فشلت الولايات المتحدة في رفع سقف الدين
أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخاوف بشأن حدوث ركود في أميركا
أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخاوف بشأن حدوث ركود في أميركا
إنقاذ طاقم ناقلة نفط دنماركية خطفوا قبالة سواحل غرب إفريقيا
إنقاذ طاقم ناقلة نفط دنماركية خطفوا قبالة سواحل غرب إفريقيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش ......
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا
أسعار النفط تنخفض وسط توقعات برفع الفائدة في أميركا...
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد
إيطاليا تدفع نحو «حل جيد» بين تونس وصندوق النقد...
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني وانخفاض المخزونات الأميركية
لليوم الثالث.. النفط يصعد مع توقعات بارتفاع الطلب الصيني ......
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة ......
المزيد
اتفاق على زيادة أجور الموظفين في إسبانيا للتعويض عن التضخم
اتفاق على زيادة أجور الموظفين في إسبانيا للتعويض عن التضخم...
شركة أسترالية تعثر على غاز ونفط في زيمبابوي
شركة أسترالية تعثر على غاز ونفط في زيمبابوي...
مخاوف من الركود تتزايد في ألمانيا مع انخفاض الإنتاج الصناعي
مخاوف من الركود تتزايد في ألمانيا مع انخفاض الإنتاج الصناعي...
إنقاذ طاقم ناقلة نفط دنماركية خطفوا قبالة سواحل غرب إفريقيا
إنقاذ طاقم ناقلة نفط دنماركية خطفوا قبالة سواحل غرب إفريقيا...
أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخاوف بشأن حدوث ركود في أميركا
أسعار النفط ترتفع مع تراجع المخاوف بشأن حدوث ركود في أميركا...
المزيد