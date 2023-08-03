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واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران عن مصادرتها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 11:47 مساء
واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران عن مصادرتها
عناصر من الحرس الثوري الإيراني خلال مناورات عسكرية بحرية. (أرشيفية: أ ف ب)
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تعتزم الولايات المتحدة نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط تجارية تمر عبر الخليج، في إطار جهودها لردع إيران عن احتجاز السفن، وفق ما أفاد مسؤول الخميس.

وصرّح المسؤول الذي طلب حجب هويته: «هناك مساع... لنشر حراسة أمنية مكونة من عناصر من مشاة البحرية والبحرية على متن ناقلات تجارية تمر من مضيق هرمز وبالقرب منه لتشكل طبقة دفاعية إضافية لهذه السفن المعرضة للخطر».

وشدد في تصريح لوكالة «فرانس برس» على ضرورة تلقي طلب لفعل ذلك؛ لأن السفن خاصة، مضيفًا: «نجري الاستعدادات للتنفيذ في حال وجود اتفاقات نهائية للقيام بذلك».

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