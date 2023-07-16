بريطانيا توقع على انضمامها لشراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ

القاهرة - بوابة الوسط

توقع لندن، اليوم الأحد في نيوزيلندا، على انضمامها لاتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، أهم اتفاق تجاري لها منذ «بريكست». لكن الاقتصاديين قللوا من شأنه. وبذلك، تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم لاتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه إسترليني، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.

ويقطن في الدول الأعضاء 500 مليون نسمة، وتمثّل مع انضمام المملكة المتحدة 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وزيرة التجارة البريطانية: تبادلات إضافية بمليارات الجنيهات

بعد التوقيع على الانضمام، سيتعين أن تصادق عليه الحكومة البريطانية، ويشمل ذلك مرحلة برلمانية، بينما تستكمل الدول الأعضاء الأخرى الخطوات القانونية الأخيرة، وفقا للبيان. وأشارت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش، قبل التوقيع، إلى «تبادلات إضافية بمليارات الجنيهات الإسترلينية»، على ما نقل عنها البيان.



عند إعلان إبرام الاتفاق، في نهاية مارس، على الانضمام لشراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، قدّرت لندن أن إسهام هذه الشراكة في الاقتصاد البريطاني سيصل إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني. وفي وثيقة نُشرت في يونيو 2021، أشارت الحكومة إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 0.08%.

ومنذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة، لتمتين تجارتها الدولية.

بينما أبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة، وتجري مباحثات مع الهند وكندا. من ناحية أخرى، لا تزال الاتفاقية التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة تراوح مكانها.

اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، الذي وقعت عليه بشكل خاص نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان، هو أهم اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة، وتقدمت الصين بطلب للانضمام إليه في العام 2021، لكن العديد من الدول تنظر إلى هذا الطلب بعين الريبة.

وقد سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده في مطلع العام 2017 من هذه الاتفاق حتى قبل دخوله حيز التنفيذ.