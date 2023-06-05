فرنسا ترصد مبلغًا كبيرًا لتصنيع الرقائق الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون اليوم الإثنين إن فرنسا خصصت 2,9 مليار يورو (3,1 مليارات دولار) من المال العام لدعم مصنع لتصنيع الرقائق الإلكترونية التي تعد سوقًا مربحًا وتشتد المنافسة حولها.

أقرت كل من أوروبا والولايات المتحدة ما يُسمى بقوانين الرقائق الإلكترونية لتعزيز الاستثمار في هذا القطاع مع تزايد المخاوف من سيطرة الصين على الإمدادات العالمية، وفق وكالة فرانس برس.

تعتبر الرقائق، المعروفة أيضًا باسم أشباه الموصلات، ضرورية لكل جهاز إلكتروني من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، وصار التحكم في سلاسل توريدها أولوية رئيسية لأكبر التكتلات التجارية في العالم.

أكبر دعم حكومي فرنسي منذ 6 سنوات

وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية إن هذه المساعدة هي أكبر دعم تقدمه الحكومة منذ 2017، وستُخصص لمشروع بقيمة 7,5 مليارات يورو، أُعلن العام الماضي أن شركة STMicroelectronics الأوروبية متعددة الجنسيات وشركة GlobalFoundries الأميركية، تديران المشروع.

خفف قانون الرقائق الإلكترونية الأوروبي الشروط الخاصة بالمساعدات الحكومية التي تحظر عادةً مثل هذه النفقات السخية، كونه يهدف إلى تخصيص استثمارات بقيمة 43 مليار يورو لكي تنتج الكتلة 20% من الرقائق في العالم بحلول عام 2030.

يجري تصنيع معظم رقائق العالم في تايوان، وتصنع أوروبا حاليًا أقل من 10% من الإجمالي العالمي. وقالت الوزارة الفرنسية إن المشروع القائم في بلدة كرول في جبال الألب بالقرب من غرونوبل في جنوب شرق فرنسا، سيعزز الطاقة الإنتاجية الأوروبية بنحو 6% بحلول عام 2028.

احتد التنافس لتأمين إمدادات أشباه الموصلات خلال الجائحة عندما تسببت عمليات الإغلاق والإجراءات الأخرى في حدوث أزمة في الإمدادات، وأدت إلى توقف الصناعات في جميع أنحاء العالم.

قانون الرقائق الذي تبنته واشنطن هو من بين القوانين العديدة التي تهدف إلى تحويل مئات المليارات من الدولارات إلى الشركات الأميركية على حساب منافساتها الأجنبية.

نفت بكين سعيها للسيطرة على خطوط الإمداد العالمية، وانتقدت قانون الرقائق الأميركي ووصفته بأنه «حمائي بنسبة 100%».