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البيت الأبيض يتحدث عن اختلافات فعلية مع المعارضة حول الميزانية والدين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 07:19 مساء
البيت الأبيض يتحدث عن اختلافات فعلية مع المعارضة حول الميزانية والدين
البيت الأبيض، (أرشيفية: الإنترنت)
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يواجه البيت الأبيض «اختلافات فعلية» مع المعارضة الجمهورية في مناقشات الميزانية التي تهدف إلى تجنّب التخلّف عن السداد، حسبما أعلن مسؤول في السلطة التنفيذية الأميركية الجمعة.

وقال هذا المسؤول «ثمة اختلافات فعلية بين الأطراف المعنيين بشأن قضايا الميزانية وستكون المناقشات صعبة»، في وقت ذكرت فيه الصحافة الأميركية أنّ هذه المفاوضات الحاسمة معلّقة الآن، حسب وكالة «فرانس برس».

تقدم في المفاوضات
ويأتي ذلك بعدما تبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن من جانب فرقه بإحراز «تقدم مُنتظم» في تلك المفاوضات، حسب تصريح مسؤول بالبيت الأبيض على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان التي يحضرها بايدن.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن المسؤول قوله صباح اليوم: «الرئيس طلب من فريقه مواصلة الضغط» بهدف الوصول إلى اتفاق بين الحزبين، مضيفا أن بايدن «يبقى واثقا بقدرة الكونغرس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب التخلف عن سداد» الديون الأميركية.

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