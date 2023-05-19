الحكومة البريطانية تكشف استراتيجية بمليار جنيه لأشباه الموصلات

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت الحكومة البريطانية الجمعة استراتيجية لأشباه الموصلات تنص على استثمار مليار جنيه إسترليني خلال العقد الجاري.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحفيز نمو القطاع في المملكة المتحدة وخفض مخاطر انقطاع الإمدادات وحماية الأمن القومي، حسب وكالة «فرانس برس».

ويفترض أن تخصص استثمارات تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه في فترة بين العامين 2023 و2025 لتعزيز البحث والتطوير وتسهيل التعاون الدولي.

رئيس الوزراء مهتم بهذه الاستراتيجية

وبعدما شدد على أهمية أشباه الموصلات في العالم الحديث، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن هذه الاستراتيجية تركز الجهود البريطانية على «نقاط القوة في مجالات مثل البحث والتصميم حتى نتمكن من تعزيز قدرتنا التنافسية على الساحة العالمية».

وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستسمح بتنمية اقتصادية وخلق فرص عمل ويفترض أن تتيح للمملكة المتحدة البقاء «في طليعة الاختراقات التقنية الجديدة».

وأشباه الموصلات ضرورية في الصناعة ولا سيّما التقنيات الخضراء (البطاريات وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية) والرقمية والهواتف الذكية والسيارات المتصلة أو وحدات التحكم في الألعاب وكذلك المعدات العسكرية.