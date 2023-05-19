  • Alwasat News
Atwasat

الحكومة البريطانية تكشف استراتيجية بمليار جنيه لأشباه الموصلات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 مايو 2023, 03:33 مساء
الحكومة البريطانية تكشف استراتيجية بمليار جنيه لأشباه الموصلات
صورة للعاصمة البريطانية لندن التقطت من مبنى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، 23 مارس 2023، (ا ف ب)
alwasat radio

كشفت الحكومة البريطانية الجمعة استراتيجية لأشباه الموصلات تنص على استثمار مليار جنيه إسترليني خلال العقد الجاري.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحفيز نمو القطاع في المملكة المتحدة وخفض مخاطر انقطاع الإمدادات وحماية الأمن القومي، حسب وكالة «فرانس برس».

ويفترض أن تخصص استثمارات تصل قيمتها إلى 200 مليون جنيه في فترة بين العامين 2023 و2025 لتعزيز البحث والتطوير وتسهيل التعاون الدولي.

رئيس الوزراء مهتم بهذه الاستراتيجية
وبعدما شدد على أهمية أشباه الموصلات في العالم الحديث، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن هذه الاستراتيجية تركز الجهود البريطانية على «نقاط القوة في مجالات مثل البحث والتصميم حتى نتمكن من تعزيز قدرتنا التنافسية على الساحة العالمية».

وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستسمح بتنمية اقتصادية وخلق فرص عمل ويفترض أن تتيح للمملكة المتحدة البقاء «في طليعة الاختراقات التقنية الجديدة».

وأشباه الموصلات ضرورية في الصناعة ولا سيّما التقنيات الخضراء (البطاريات وتوربينات الرياح والطاقة الشمسية) والرقمية والهواتف الذكية والسيارات المتصلة أو وحدات التحكم في الألعاب وكذلك المعدات العسكرية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم

إيقاف مدرب ليفربول بسبب «التشكيك» في نزاهة الحكم
قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»

قناة «الوسط» «WTV» تعلن مواعيد مواجهات اليوم في «دورينا»
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة المحلة والأهلي طرابلس في ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة السويحلي والأولمبي في «دورينا»
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة

تعليق مباريات الجولة السابعة من ذهاب دور الثمانية لكرة السلة
بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف

بيع «نجمة مصر» و«تاج بريطاني» في أسبوع مزادات جنيف
في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير

في العدد 391: معركة باتيلي وتداعيات إبعاد باشاغا.. وشبهات التزوير
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصقور والأهلي بنغازي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة دارنس والتحدي
سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة

سوريون بالسعودية لا يستطيعون تحمُّل فكرة وجود الأسد على أراضي المملكة
مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود

مسؤول بـ«المركزي»: 30 مليار دينار فاتورة تهريب الوقود
شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»

شاهد: «سيارة بالهيدروجين».. والصناعة «مغربية»
الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة

الحداد: الوضع في الزاوية مطمئن.. والتشكيلات الموازية للجيش والأمن جزء من المشكلة
قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»

قناة «WTV» تعلن مواعيد استديوهات نقل الجولة السابعة «إياب» من «دورينا»
«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي

«صنع في مصر» عندما تلتقي السلع الفاخرة مع العمل الحرفي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سعر الغاز الطبيعي الأوروبي دون الثلاثين يورو للميغاوات للمرة الأولى منذ يونيو 2021
سعر الغاز الطبيعي الأوروبي دون الثلاثين يورو للميغاوات للمرة ...
«المركزي المصري» يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
«المركزي المصري» يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في أدنى مستوياته مع اقتراب الصيف
سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في أدنى مستوياته مع اقتراب الصيف
محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع المقبل
محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع المقبل
الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون اقتصادي بين بلاده وآسيا الوسطى
الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون اقتصادي بين بلاده وآسيا الوسطى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة والعالم
البيت الأبيض يحذر من كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة ......
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش ......
البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين
البيت الأبيض: بايدن لن يتفاوض حول سقف الدين مع الجمهوريين...
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام
«فاو»: ارتفاع أسعار الغذاء العالمية لأول مرة منذ عام...
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها أول يونيو
رسالة جديدة من يلين: الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ......
المزيد
الحكومة البريطانية تكشف استراتيجية بمليار جنيه لأشباه الموصلات
الحكومة البريطانية تكشف استراتيجية بمليار جنيه لأشباه ......
الصين تعلن عن زيارة نادرة لوزير التجارة إلى الولايات المتحدة
الصين تعلن عن زيارة نادرة لوزير التجارة إلى الولايات المتحدة...
البيت الأبيض: تقدم منتظم في المفاوضات بشأن الدين الأميركي
البيت الأبيض: تقدم منتظم في المفاوضات بشأن الدين الأميركي...
الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون اقتصادي بين بلاده وآسيا الوسطى
الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون اقتصادي بين بلاده وآسيا الوسطى...
محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع المقبل
محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة الأسبوع المقبل...
المزيد