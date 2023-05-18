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رجال أعمال روس يزورون كوبا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 مايو 2023, 07:14 صباحا
رجال أعمال روس يزورون كوبا لتعزيز العلاقات الاقتصادية
وزير التجارة الخارجية الكوبي ريكاردو كابريساس (يمين) وممثل الشركات لدى الكرملين بوريس تيتوف لدى مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي بين كوبا وروسيا في هافانا، 17 مايو 2023، (ا ف ب)
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وصل ممثلون عن نحو 50 شركة روسية العاصمة الكوبية هافانا؛ بحثا عن فرص تجارية واستثمارية في الجزيرة، في مؤشر إضافي إلى مساعي التقارب بين موسكو وهافانا.

ولفت أحد نواب الرئيس الكوبي ريكاردو كابريساس للصحافيين لدى افتتاح المنتدى الاقتصادي الكوبي الروسي للأعمال المنعقد حتى الجمعة إلى «المشاركة الهامة لقطاع الشركات الروسي، ما يستجيب لسياسة أرسيت بين البلدين»، حسب وكالة «فرانس برس».

شراكة استراتيجية بين البلدين
وأعلن البلدان في نهاية العام 2022 عزمهما على تعزيز «الشراكة الإستراتيجية» بينهما، في ظل «الإرادة المشتركة في تعميق الحوار السياسي والروابط الاقتصادية والتجارية والمالية وروابط التعاون».

وشدد ممثل الشركات لدى الكرملين بوريس تيتوف على أن زيارة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إلى موسكو في نوفمبر الماضي أتاحت احتمالات كبرى للشركات الروسية لتطوير مشاريع مشتركة.

ويجمع المنتدى الاقتصادي للأعمال 52 شركة روسية و106 شركات كوبية، وسيليه اجتماع للجنة الشركات الكوبية الروسية يشارك فيه نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري تشيرنيشنكو، وفق الصحافة الكوبية.

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