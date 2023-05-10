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القضاء الأوروبي يلغي خطتين لإنقاذ «لوفتهانزا» و«ساس»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 مايو 2023, 05:13 مساء
القضاء الأوروبي يلغي خطتين لإنقاذ «لوفتهانزا» و«ساس»
مجموعة لوفتهانزا الألمانية للملاحة الجوية. (الإنترنت)
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ألغت المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، خطتين لإعادة رسملة شركتي طيران ألمانية؛ لوفتهانزا وأخرى دنماركية وسويدية لـ«ساس» لإنقاذهما خلال جائحة كوفيد.

وقالت المحكمة في بيان إن المفوضية الأوروبية التي صادقت على خطة لوفتهانزا بمبلغ 6 مليارات يورو في 2020 «ارتكبت عدة أخطاء» باعتبار أن الشركة الألمانية «لم تكن قادرة على تمويل نفسها في الأسواق» لتلبية حاجاتها، بحسب «فرانس برس».

أما خطة الشركة الإسكندينافية التي وافقت عليها بروكسل أيضًا في 2020 فتزيد قيمتها قليلًا على مليار يورو. وتأتي هذه الأحكام القابلة للاستئناف، بعد الدعاوى القانونية لا سيما من قبل شركة الطيران المنخفضة التكلفة راين اير التي تعتبر نفسها ضحية المنافسة. لكن تأثيرها لا يزال غير مؤكد.

الشركة بالكامل ملكًا لمساهمين من القطاع الخاص
وجرى بالفعل تنفيذ آلية المساعدة لشركة الطيران الألمانية التي شهدت دخول الدولة الألمانية رأس مالها مقابل أموال جديدة.

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وباعت الدولة الألمانية في سبتمبر آخر الأسهم التي كانت لا تزال تحتفظ بها في رأس مال لوفتهانزا، بعدما دخلت بنسبة 20% في 2020. وبالتالي أصبحت الشركة بالكامل ملكًا لمساهمين من القطاع الخاص.

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