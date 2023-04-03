وزير الاقتصاد الألماني يزور كييف

القاهرة - بوابة الوسط

وصل نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، إلى كييف صباح الإثنين، في أول زيارة له إلى العاصمة الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي، على ما ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية.

ويرافق هابيك، وهو وزير المناخ أيضاً، الكثير من ممثلي قطاع الاقتصاد بينهم رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بحسب وسائل اعلام ألمانية عدة.

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نقلت صحيفة بيلد عن هابيك لدى وصوله إلى كييف قوله إن زيارته تؤكد «أننا نعتبر أن (أوكرانيا) ستنتصر، وسيعاد بناؤها»، مضيفا أن أوكرانيا ستكون «شريكا اقتصاديا رئيسيا في المستقبل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

تسليم 18 دبابة ثقيلة إلى أوكرانيا

ويدعم نائب المستشار، من حزب الخضر، منذ فترة طويلة إرسال الأسلحة إلى كييف، وخصوصا الدبابات الثقيلة، بينما كان المستشار الألماني أولاف شولتس متردداً في الأمر.

والأسبوع الماضي، سلمت ألمانيا 18 دبابة ثقيلة من طراز «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا، بعدما وافق المستشار إثر تعرضه لضغوط شديدة.

وزار شولتس كييف في يونيو 2022، بعد نحو أربعة أشهر من بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وزارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أوكرانيا ثلاث مرات منذ ذلك الحين.